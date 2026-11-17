БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 17 ноября.
Согласно информации ЦБА, официальный курс доллара США к манату остался неизменным и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,8707 маната, 1 турецкая лира — 0,0337 маната, 100 российских рублей — 2,0606 маната.К
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