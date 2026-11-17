БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается применение системы почасовой минимальной заработной платы для некоторых работников, занятых в сферах производства сельскохозяйственной продукции и общественного питания, а также привлекаемых к работе по краткосрочным трудовым договорам.

Это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в ряд кодексов и законов, обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает с мероприятия корреспондент Trend.

Согласно новому механизму, заработная плата работников, с которыми трудовой договор заключается на срок менее 1 месяца или у которых еженедельное рабочее время установлено в объеме 20 часов и менее, будет выплачиваться в почасовом порядке. Оплата за каждый отработанный час не сможет быть ниже минимальной почасовой заработной платы, устанавливаемой по стране.

Изменения преследуют цели совершенствования механизма начисления заработной платы, защиты прав лиц, работающих на условиях неполного рабочего времени и по краткосрочным трудовым договорам, а также повышения прозрачности в трудовых отношениях.

В Трудовой кодекс вводится понятие почасовой заработной платы

В настоящее время в Азербайджане минимальная заработная плата устанавливается за месячный период. В трудовом законодательстве же оплата труда осуществляется на основе повременной, сдельной и других систем. При различных условиях труда, в том числе при замене профессий, невыполнении норм выработки и работе в режиме неполного рабочего времени, для начисления зарплаты применяются разные правила.

Такой подход в некоторых случаях может создавать трудности в сопоставлении заработной платы с минимальными гарантиями в зависимости от фактически отработанного времени.

Предлагаемыми изменениями в Трудовом кодексе, наряду с месячной заработной платой, закрепляется и понятие почасовой заработной платы. Тем самым появится возможность регулирования труда работников, занятых в определенных сферах экономической деятельности, на основе системы почасовой оплаты.

Согласно новому механизму, заработная плата, получаемая работником за каждый отработанный час, не может быть ниже установленной минимальной почасовой заработной платы.

Какие работники будут получать почасовую заработную плату?

Перечень видов экономической деятельности, в которых будет применяться система почасовой заработной платы, будет определен Кабинетом министров. Первоначально в этот список предполагается включить сферы производства сельскохозяйственной продукции и общественного питания.

Согласно соответствующим правилам, на предприятиях, осуществляющих деятельность в этих сферах, а также на рабочих местах, созданных работодателями — физическими лицами, применение системы почасовой заработной платы предусматривается в следующих случаях:

если трудовой договор заключается на срок менее 1 месяца;

независимо от сферы экономической деятельности, если еженедельное рабочее время работника установлено в объеме 20 часов или менее.

Таким образом, новая система не будет касаться лишь лиц, работающих в определенных сферах. Работники, чье еженедельное рабочее время не превышает 20 часов, смогут воспользоваться этим механизмом независимо от вида экономической деятельности.

Как будет рассчитываться зарплата лиц, работающих в режиме неполного рабочего времени?

В изменениях также уточняется правило расчета заработной платы лиц, получающих месячную зарплату, но работающих в режиме неполного рабочего времени.

Заработная плата таких работников будет рассчитываться пропорционально установленному рабочему времени, и получаемая в результате сумма не сможет быть ниже части минимальной месячной заработной платы, соответствующей данному рабочему времени.

Этот подход позволит усилить гарантии по заработной плате лиц, работающих на условиях неполного рабочего времени, и обеспечить получение ими оплаты в соответствии с фактически отработанным временем.

Что дадут изменения работникам?

Применение системы почасовой минимальной заработной платы особенно важно для лиц, работающих по краткосрочным контрактам и в режиме неполного рабочего времени.

Новый механизм создаст условия для использования работодателями более четких критериев при начислении зарплаты, а для работников — получения гарантии минимальной оплаты по фактически отработанным часам. Наряду с этим, целью является пресечение случаев злоупотребления при расчете заработной платы и повышение прозрачности трудовых отношений.

Ожидается, что применение системы почасовой заработной платы в соответствии с международной практикой внесет вклад в формирование более гибкого механизма оплаты на рынке труда.

Было отмечено, что принятие законопроекта не создаст дополнительной финансовой нагрузки на государственный бюджет.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.