БАКУ /Trend/ - Великобритания рассматривает Азербайджан как надежного экономического и политического партнера в сложном регионе и рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, Азербайджан важен для Великобритании не только с экономической точки зрения, но и как надежный партнер в регионе со сложной геополитической обстановкой.

«Азербайджан важен для Великобритании с экономической точки зрения. Но он также важен для нас как надежный партнер в довольно сложном регионе», – отметил посол.

Норман подчеркнул, что за 35 лет Азербайджан зарекомендовал себя как сильный партнер Великобритании как в экономической, так и в политической сферах.

«Я вижу, что это партнерство будет продолжаться еще много-много лет», – добавил он.