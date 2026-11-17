БАКУ /Trend/ – Кинематограф является одним из наиболее эффективных способов укрепления взаимопонимания между Францией и Азербайджаном, поскольку позволяет познакомиться с культурой, национальными особенностями и образом жизни друг друга.

Об этом сказала во вторник посол Франции в Азербайджане Софи Лагут, отвечая на вопрос Trend на открытии Фестиваля франкоязычных фильмов в Баку.

«Я считаю, что кино, пожалуй, самый простой способ улучшить взаимопонимание. Фильм показывает реальную жизнь в национальном контексте. Например, посмотрев сегодняшнюю картину, вы сможете увидеть, как живут французы и какие культурные ориентиры для них важны. Это действительно способ лучше понять нашу национальную культуру и идентичность», – отметила она.

По словам посла, взаимопонимание является основой хороших двусторонних отношений.

«Как дипломат, я считаю, что взаимопонимание действительно лежит в основе хороших отношений. Поэтому кино вносит огромный вклад в укрепление взаимопонимания между нашими народами», – подчеркнула Лагут.