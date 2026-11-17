БАКУ /Trend/ - Законопроект Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" принят в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Доходы государственного бюджета Азербайджана на 2027 год прогнозируются в размере 39 миллиардов 254 миллионов манатов, расходы - 42 миллиарда 400 миллионов манатов, сообщает корреспондент Trend.

Ожидается, что 60,6 процента доходов бюджета будут сформированы за счет ненефтегазового сектора. Расходы на социальные цели составят 18 миллиардов 733,4 миллиона манатов, на оборону и национальную безопасность - 8 миллиардов 816,4 миллиона манатов. На восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий в общей сложности предусмотрено 3 миллиарда 422 миллиона манатов.

Проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год и последующие три года подготовлены с учетом глобальных экономических тенденций, прогнозов макроэкономического развития страны, требований фискальной устойчивости и установленных приоритетов в сфере государственных расходов.

Прогнозы экономического роста и инфляции в Азербайджане на 2027 год

В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 102 миллиарда манатов. На долю ненефтегазового сектора пришлось 71,7 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП в реальном выражении вырос на 1,5 процента, а в ненефтегазовом секторе - на 2,6 процента.

За указанный период добавленная стоимость в промышленности составила 35 миллиардов манатов, в сфере торговли и ремонта транспортных средств - 10,9 миллиарда манатов, в сельском хозяйстве - 6 миллиардов 687,4 миллиона манатов, в строительстве - 5 миллиардов 513,6 миллиона манатов, а в сфере размещения и общественного питания - 2 миллиарда 910,7 миллиона манатов.

В сентябре 2026 года годовая инфляция составила 5,5 процента, а среднегодовая инфляция за январь-сентябрь - 5,7 процента.

Согласно прогнозам Министерства экономики, в 2026 году реальный рост ВВП составит 1,7 процента, а его объем достигнет 138 миллиардов манатов. В 2027 году экономический рост прогнозируется на уровне 2,7 процента, а ВВП - в размере 141 миллиарда манатов.

Ожидается, что в следующем году ненефтегазовый ВВП в реальном выражении вырастет на 4,4 процента и достигнет 109,1 миллиарда манатов. Удельный вес этого сектора в ВВП повысится до 77,4 процента. В нефтегазовом секторе прогнозируется сокращение ВВП в реальном выражении на 1,8 процента.

При подготовке прогнозов цена сырой нефти принята на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно среднесрочным прогнозам, к 2030 году ВВП страны вырастет до 169,1 миллиарда манатов, а доля ненефтегазового сектора в экономике достигнет 82 процентов. Ожидается, что среднегодовая инфляция постепенно снизится с 5,7 процента в 2026 году до 4,3 процента в 2030 году.

Прогнозируется, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут на 3,5 процента, а в 2028-2030 годах - в среднем на 3,7 процента ежегодно. Реальный рост расходов населения ожидается соответственно на уровне 3,6 процента и в среднем 3,7 процента.

Доходы государственного бюджета составят 39,2 миллиарда манатов

Доходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются в размере 39 миллиардов 254 миллионов манатов. Это на 645 миллионов манатов, или 1,7 процента, больше прогноза на 2026 год и на 69,4 миллиона манатов, или 0,2 процента, выше фактического исполнения за 2025 год.

Ожидается, что доходы бюджета без учета трансферта из Государственного нефтяного фонда составят 27 миллиардов 354 миллиона манатов. Это на 1 миллиард 580 миллионов манатов, или 6,1 процента, больше соответствующего показателя на 2026 год.

В 2027 году за счет нефтегазового сектора планируется сформировать 15 миллиардов 480 миллионов манатов, или 39,4 процента доходов бюджета, а за счет ненефтегазового сектора - 23 миллиарда 774 миллиона манатов, или 60,6 процента.

Отмечается, что за последние пять лет доля ненефтегазового сектора в фактических доходах государственного бюджета выросла с 43,3 до 51,9 процента. Предусмотренный на 2027 год показатель в 60,6 процента станет самым высоким за последние 20 лет.

По сравнению с прогнозом на 2026 год ожидается сокращение поступлений от нефтегазового сектора на 955 миллионов манатов, или 5,8 процента, и увеличение поступлений от ненефтегазового сектора на 1 миллиард 600 миллионов манатов, или 7,2 процента.

Распределение доходов государственного бюджета по основным источникам выглядит следующим образом:

- поступления по линии Государственной налоговой службы - 18 миллиардов 430 миллионов манатов;

- трансферт из Государственного нефтяного фонда - 11 миллиардов 900 миллионов манатов;

- поступления по линии Государственного таможенного комитета - 6 миллиардов 868 миллионов манатов;

- доходы от платных услуг бюджетных организаций - 949 миллионов манатов;

- прочие доходы - 1 миллиард 404 миллиона манатов.

По сравнению с прогнозом на 2026 год трансферт из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет сократится на 935 миллионов манатов, или 7,3 процента.

Налоговые поступления и дивидендные выплаты государственных предприятий возрастут

Поступления по линии Государственной налоговой службы прогнозируются в размере 18 миллиардов 430 миллионов манатов. Из них 14 миллиардов 850 миллионов манатов придется на ненефтегазовый сектор, а 3 миллиарда 580 миллионов манатов - на нефтегазовый.

Поступления по основным видам налогов прогнозируются на следующем уровне:

- подоходный налог с физических лиц - 3 миллиарда 70 миллионов манатов;

- налог на прибыль юридических лиц - 6 миллиардов 983 миллиона манатов;

- налог на добавленную стоимость - 4 миллиарда 686 миллионов манатов;

- упрощенный налог - 467 миллионов манатов;

- акцизы - 1 миллиард 669 миллионов манатов;

- налог на имущество - 400 миллионов манатов;

- горнодобывающий налог - 155 миллионов манатов;

- земельный налог - 48 миллионов манатов;

- государственная пошлина - 420 миллионов манатов;

- дорожный налог - 307 миллионов манатов.

Ожидается, что поступления по подоходному налогу с физических лиц увеличатся по сравнению с прогнозом на 2026 год на 690,7 миллиона манатов, или 29 процентов. Среди причин роста указываются увеличение номинального ВВП ненефтегазового сектора на 9,1 процента, повышение среднемесячной заработной платы на 8,7 процента - до 1 288,3 маната, а также введение с 2027 года нового механизма налогообложения доходов от наемного труда в ненефтегазовом и негосударственном секторах. В рамках этого механизма предусмотрено повышение ставки налога с 3 до 5 процентов.

Поступления от дивидендов государственных предприятий прогнозируются на уровне 872 миллионов манатов. Это на 272 миллиона манатов, или 45,3 процента, больше показателя 2026 года.

В 2027 году количество предприятий, выплачивающих дивиденды в государственный бюджет, планируется увеличить с двух до 52. Ожидается, что поступления дивидендов от SOCAR составят 434 миллиона манатов, от Международного банка Азербайджана - 175 миллионов манатов.

Совокупные поступления от организаций, которые впервые начнут выплачивать дивиденды, прогнозируются в размере 263 миллионов манатов. В том числе на долю Оборонно-промышленного холдинга "Azərsilah" придется 71,3 миллиона манатов, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" - 48,6 миллиона манатов, ЗАО "Azərgold" - 39,6 миллиона манатов, ОАО "Azərenerji" - 36,5 миллиона манатов, ООО "Azercell Telekom" - 21,3 миллиона манатов.

Поступления по линии таможенных органов ожидаются на уровне 6 миллиардов 868 миллионов манатов. Из них 4 миллиарда 700 миллионов манатов составят поступления от НДС на импортируемые товары, 240 миллионов манатов - от акцизов, 1 миллиард 867 миллионов манатов - от таможенных пошлин.

В 2027 году объем импорта прогнозируется на уровне 19 миллиардов долларов США. Это на 900 миллионов долларов, или 5 процентов, больше фактического показателя 2025 года.

Расходы государственного бюджета составят 42,4 миллиарда манатов

Расходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются в размере 42 миллиардов 400 миллионов манатов. Это на 696,4 миллиона манатов, или 1,7 процента, больше прогноза на 2026 год и на 3 миллиарда 795,4 миллиона манатов, или 9,8 процента, выше фактического исполнения за 2025 год.

Ожидается, что доля расходов государственного бюджета в ВВП составит 30,1 процента.

Структура расходов государственного бюджета по экономической классификации выглядит следующим образом:

- текущие расходы - 26 миллиардов 400 миллионов манатов, или 62,3 процента;

- капитальные расходы - 13 миллиардов 800 миллионов манатов, или 32,5 процента;

- расходы на обслуживание государственного долга - 2 миллиарда 200 миллионов манатов, или 5,2 процента.

На оплату труда предусмотрено выделить 11 миллиардов 891,3 миллиона манатов. Это на 1 миллиард 643,9 миллиона манатов, или 16 процентов, больше показателя 2026 года.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг прогнозируются в размере 6 миллиардов 249,9 миллиона манатов, на социальные выплаты - 3 миллиарда 462 миллиона манатов, на субсидии - 1 миллиард 328,7 миллиона манатов, на гранты и прочие выплаты - 3 миллиарда 409,1 миллиона манатов.

Социально направленные расходы достигнут 18,7 миллиарда манатов

В государственном бюджете на 2027 год на социально направленные расходы предусмотрено 18 миллиардов 733,4 миллиона манатов. Это 44,2 процента общих расходов бюджета.

По сравнению с 2026 годом социально направленные расходы увеличатся на 1 миллиард 582,1 миллиона манатов, или 9,2 процента, а по сравнению с фактическим исполнением за 2025 год - на 3 миллиарда 478,9 миллиона манатов, или 22,8 процента.

На меры по повышению доходов и благосостояния населения, сокращению бедности, поддержке малообеспеченных семей и защите социально уязвимых групп планируется выделить 2 миллиарда 850,2 миллиона манатов.

Общий объем расходов на социальную защиту и социальное обеспечение составит 4 миллиарда 914 миллионов манатов. Из них 2 миллиарда 247 миллионов манатов направят на выплату пособий по возрасту, инвалидности и потере кормильца, президентских стипендий, а также на расходы, связанные с обеспечением жильем; 470 миллионов манатов - на адресную государственную социальную помощь, 133,2 миллиона манатов - на оплачиваемые общественные работы.

На социальную защиту бывших вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц предусмотрено 289,4 миллиона манатов. Из этой суммы 257,3 миллиона манатов направят на выплату единого ежемесячного пособия, 14,6 миллиона манатов - на оплату коммунальных услуг, 17,5 миллиона манатов - на другие мероприятия.

Для сбалансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты из государственного бюджета предусмотрено выделить 1 миллиард 600 миллионов манатов.

На образование и науку выделят более 5,3 миллиарда манатов

В 2027 году расходы на образование прогнозируются в размере 5 миллиардов 99 миллионов манатов, на науку - 257,9 миллиона манатов.

Из расходов на образование 2 миллиарда 185,4 миллиона манатов направят на общее образование, 853,5 миллиона манатов - на высшее образование и подготовку кадров по государственному заказу, 434,8 миллиона манатов - на дошкольное образование, 115,4 миллиона манатов - на профессиональное образование, 102,1 миллиона манатов - на среднее специальное образование.

Для расширения охвата дошкольным образованием предусмотрено выделить 37,5 миллиона манатов. Это на 10,3 миллиона манатов, или 38 процентов, больше показателя текущего года.

На привлечение к системе дифференцированной оплаты труда 137 тысяч педагогических работников, успешно прошедших сертификацию в 2022-2026 годах, прогнозируется выделить 286,4 миллиона манатов.

На переход учреждений профессионального образования к системе подушевого финансирования, которая охватит до 12 тысяч учащихся, предусмотрено 38,4 миллиона манатов.

Ожидается, что число учащихся, обучающихся по государственному заказу и за счет государства, достигнет 148 950 человек, а число получателей стипендий - 118 750 человек.

Кроме того, предусмотрены следующие расходы:

- на охват дошкольной подготовкой более 85 тысяч детей в возрасте пяти лет - 32,6 миллиона манатов;

- на закупку около 7,2 миллиона экземпляров бесплатных учебников и методических пособий для учащихся общеобразовательных школ - 17 миллионов манатов;

- на пособия, связанные с перевозкой 10 627 детей, охваченных специальным образованием, - 7,1 миллиона манатов;

- на стимулирование более 12,6 тысячи молодых учителей, которые будут работать в сельских районах, - 20,9 миллиона манатов;

- на информатизацию системы образования - 36,8 миллиона манатов.

На обеспечение деятельности Карабахского университета прогнозируется выделить 51 миллион манатов, Турецко-азербайджанского совместного университета - 6 миллионов манатов.

Из расходов на науку 223,8 миллиона манатов направят на фундаментальные исследования, 34,1 миллиона манатов - на прикладные исследования.

На здравоохранение направят более 2 миллиардов манатов

Расходы на здравоохранение в 2027 году прогнозируются в размере 2 миллиардов 84,1 миллиона манатов. Это на 59,8 миллиона манатов, или 3 процента, больше показателя 2026 года.

Из этой суммы 1 миллиард 100 миллионов манатов направят на финансирование обязательного медицинского страхования населения за счет государственных средств. По сравнению с текущим годом объем финансирования по этому направлению увеличится на 200 миллионов манатов, или 22,2 процента.

Национальному центру онкологии будет выделено 64,3 миллиона манатов, Онкологической клинике Азербайджанского медицинского университета - 1,6 миллиона манатов, Национальному офтальмологическому центру имени академика Зарифы Алиевой - 8,6 миллиона манатов.

По линии Министерства здравоохранения на обеспечение пациентов лекарственными препаратами и другими медицинскими принадлежностями, профилактику заболеваний и борьбу с ними дополнительно предусмотрено 99,6 миллиона манатов.

На оборону и национальную безопасность направят 8,8 миллиарда манатов

В государственном бюджете на 2027 год на оборону и национальную безопасность предусмотрено 8 миллиардов 816,4 миллиона манатов. Это на 98,8 миллиона манатов, или 1,1 процента, больше показателя 2026 года и на 748,4 миллиона манатов, или 9,3 процента, выше фактического исполнения за 2025 год.

Для укрепления оборонного потенциала и улучшения материально-технического обеспечения Вооруженных сил на проекты специального оборонного назначения планируется направить 4 миллиарда манатов из капитальных расходов.

На обеспечение деятельности судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры предусмотрено 3 миллиарда 438,6 миллиона манатов.

На обеспечение военнослужащих жильем и другие необходимые расходы будет выделено 15 миллионов манатов, на денежную компенсацию за аренду жилья - 14,7 миллиона манатов.

На восстановление освобожденных территорий предусмотрено 3,4 миллиарда манатов

В 2027 году на государственные капитальные вложения, то есть инвестиционные расходы, предусмотрено 5 миллиардов 300 миллионов манатов.

Из этой суммы 3 миллиарда 400 миллионов манатов направят на обеспечение Великого возвращения, восстановление городов и сел на освобожденных от оккупации территориях, а также создание электроэнергетической, газовой, водной, кабельной, дорожной, образовательной, медицинской и другой инфраструктуры.

Еще 1 миллиард 900 миллионов манатов предусмотрен на другие основные инвестиционные проекты.

В целом по всем расходным разделам государственного бюджета на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, а также другие связанные с этим мероприятия будет направлено 3 миллиарда 422 миллиона манатов.

Расходы на сельское хозяйство и охрану окружающей среды возрастут

На направления сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды в общей сложности прогнозируется выделить 2 миллиарда 153,3 миллиона манатов.

Расходы на сельское хозяйство составят 1 миллиард 379,5 миллиона манатов. Из них 477 миллионов манатов направят на совершенствование управления водным хозяйством, обеспечение фермеров поливной водой и проведение мелиоративных мероприятий, 800,9 миллиона манатов - на целевые мероприятия в сельском хозяйстве, 53,3 миллиона манатов - на ветеринарные мероприятия.

На мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности предусмотрено 522,6 миллиона манатов. В целях повышения уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей будет выделено 30,4 миллиона манатов.

На охрану окружающей среды и природы, лесное хозяйство, сохранение биологического разнообразия, сбор и очистку сточных вод прогнозируется направить 438,6 миллиона манатов.

Из этой суммы 275,3 миллиона манатов предусмотрено на очистку территорий, сбор и очистку сточных вод, 21,3 миллиона манатов - на лесное хозяйство, 10,7 миллиона манатов - на сохранение биологического разнообразия.

На санитарную очистку, благоустройство, ремонт и реконструкцию в городах, районах и поселках предусмотрено выделить 242,8 миллиона манатов. ОАО "Чистый город" получит субсидию в размере 17,5 миллиона манатов на обезвреживание твердых бытовых отходов.

На мероприятия, связанные с изменением климата, в секторах сельского хозяйства и охраны окружающей среды прогнозируется в общей сложности 1 миллиард 343,2 миллиона манатов. Из них 1 миллиард 258,1 миллиона манатов направят на адаптацию к изменению климата, а 85,1 миллиона манатов - на сокращение выбросов.

Расходы на культуру, медиа, спорт и туризм

На сферы культуры, искусства, информации, физической культуры и молодежной политики предусмотрено 643 миллиона манатов.

Из этой суммы 238,8 миллиона манатов направят на культуру и искусство, 68,4 миллиона манатов - на телевидение, радио и издательское дело, 48,7 миллиона манатов - на физическую культуру и молодежную политику, 264,3 миллиона манатов - на прочие организации и мероприятия.

На обеспечение деятельности средств массовой информации, в том числе ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" и Общественной телерадиовещательной компании, предусмотрено выделить 53,5 миллиона манатов. Еще 14,5 миллиона манатов направят на расходы, связанные с деятельностью Совета по медиа и вещанию, "Сети медиа-совершенства" и АЗЕРТАДЖ.

На развитие физической культуры и спорта прогнозируется выделить 35,8 миллиона манатов, на реализацию молодежной политики - 12,9 миллиона манатов. На содержание 76 спортивных объектов в стране будет направлено 11,9 миллиона манатов, а на деятельность 35 социальных учреждений "Дом молодежи" - 5,3 миллиона манатов.

Для расширения туристических возможностей Государственному агентству по туризму предусмотрено выделить 42,1 миллиона манатов. Из них 25,1 миллиона манатов направят на продвижение туристического потенциала страны и маркетинговые и коммуникационные мероприятия, 3,5 миллиона манатов - на продвижение посредством зарубежных телеканалов.

Государственный долг и расходы на его обслуживание

По оперативным данным на 1 октября 2026 года, общий государственный долг Азербайджана составил 23 миллиарда 896,3 миллиона манатов. Это эквивалентно 17,3 процента прогнозируемого ВВП.

Из общего объема государственного долга 7 миллиардов 666,2 миллиона манатов, или 32,1 процента, приходятся на внешний долг, а 16 миллиардов 230,1 миллиона манатов, или 67,9 процента, - на внутренний.

По сравнению с началом 2026 года общий государственный долг сократился на 2 миллиарда 91,3 миллиона манатов, или 8 процентов.

В 2027 году на обслуживание государственного долга предусмотрено выделить 2 миллиарда 200 миллионов манатов. Из них 1 миллиард 427,5 миллиона манатов направят на выполнение обязательств по внешнему долгу, а 772,5 миллиона манатов - по внутреннему.

Верхний предел внутренних государственных заимствований на 2027 год установлен в размере 2 миллиардов 500 миллионов манатов, внешних государственных заимствований - 6 миллиардов манатов. Верхний предел государственных гарантий, выдаваемых в течение года, также составит 6 миллиардов манатов.

Согласно среднесрочным прогнозам, к концу 2030 года государственный долг достигнет 34,5 миллиарда манатов и составит 20,4 процента ВВП.

Доходы сводного бюджета составят 47,6 миллиарда манатов

Доходы сводного бюджета на 2027 год прогнозируются в размере 47 миллиардов 619,2 миллиона манатов, расходы - 50 миллиардов 377,1 миллиона манатов.

По сравнению с 2026 годом доходы увеличатся на 2 миллиарда 649,8 миллиона манатов, или 5,9 процента, а расходы - на 1 миллиард 537,8 миллиона манатов, или 3,1 процента.

Ожидается, что дефицит сводного бюджета составит 2 миллиарда 757,9 миллиона манатов, или 2 процента ВВП. Это на 1 миллиард 112,1 миллиона манатов, или 28,7 процента, меньше показателя 2026 года.

Доходы Государственного нефтяного фонда в составе сводного бюджета прогнозируются в размере 13 миллиардов 316,2 миллиона манатов, расходы - 12 миллиардов 102,8 миллиона манатов.

Расходы Государственного фонда социальной защиты предусмотрены в размере 9 миллиардов 272,5 миллиона манатов, Фонда страхования от безработицы - 319,2 миллиона манатов, Фонда обязательного медицинского страхования - 2 миллиарда 980,2 миллиона манатов.

Ожидается, что доходы и расходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составят по 510 миллионов манатов. Из них 198 миллионов манатов сформируются за счет дотации из государственного бюджета, а 312 миллионов манатов - за счет собственных доходов автономной республики.

Основные цели бюджетной политики и фискальные риски

Основными целями бюджетной политики на 2027-2030 годы являются сохранение макроэкономической устойчивости, управление государственным долгом, защита активов Государственного нефтяного фонда и повышение эффективности государственных расходов.

К концу среднесрочного периода предусмотрено снизить соотношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтегазовому ВВП до 13 процентов. Ожидается, что этот показатель будет сокращаться в среднем на 2,1 процентного пункта ежегодно.

В 2027 году уровень покрытия текущих расходов за счет ненефтяных доходов прогнозируется на уровне 90 процентов. К концу среднесрочного периода поставлена цель полностью финансировать текущие расходы за счет ненефтегазовых доходов.

Соотношение налоговых и таможенных льгот к ненефтегазовому ВВП планируется сохранить на уровне 7,4-8 процентов к концу среднесрочного периода, а отклонение фактических ненефтегазовых доходов от прогнозных - ограничить 5 процентами.

Сообщается, что активы Государственного нефтяного фонда в первой половине 2026 года достигли 72,6 миллиарда долларов США. Согласно прогнозу, к 2030 году активы Фонда могут приблизиться к 78,3 миллиарда долларов по базовому сценарию и составить 48 миллиардов долларов при реализации экстремальных сценариев.

Влияние изменения цен на нефть на бюджет оценено по нескольким сценариям, предусматривающим отклонение от базового прогноза на 10, 15 и 20 долларов США в большую или меньшую сторону. Согласно расчетам, в 2030 году фискально безубыточная цена нефти ожидается на уровне 65 долларов США за баррель.

Риски, связанные с темпами роста ненефтегазового ВВП, оценены с учетом отклонений от базового прогноза на 0,5, 1 и 2 процентных пункта, а инфляционные риски - на основе отклонений на 0,5, 1 и 1,5 процентного пункта.

Для снижения фискальных рисков предусмотрены расширение налоговой базы, усиление налогового администрирования, оптимизация государственных субсидий, повышение эффективности государственных предприятий и продолжение среднесрочной фискальной консолидации.

Кроме того, расширяется применение результативно-ориентированного бюджетного механизма. В настоящее время реформами охвачены восемь секторов. В рамках этой работы оказана поддержка 141 организации в подготовке стратегических и бюджетных планов.

В 2027 году в восьми секторах, где применяется результативно-ориентированный бюджетный механизм, предусмотрены средства на реализацию в общей сложности 25 программ.