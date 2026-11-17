БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Канада рассмотрели перспективы расширения взаимодействия в нефтегазовой отрасли, включая привлечение инвестиций и реализацию совместных проектов.

Переговоры состоялись между первым заместителем председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Сухробом Хамроевым и послом Канады в Узбекистане Кристофером Дагганом. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стороны обсудили возможности для канадских инвесторов, перспективные проекты и развитие деловых связей. Представители «Узбекнефтегаза» также рассказали о реформах в отрасли и мерах по расширению сотрудничества с международными компаниями.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству с канадской компанией Condor Energies, которая с 2024 года занимается увеличением добычи на восьми месторождениях «Узбекнефтегаза» в Газлийском регионе.

В рамках проекта уже ведется добыча газа, а объем освоенных инвестиций достиг 184,1 млн долларов. До конца 2026 года ожидается дальнейшее увеличение этого показателя.

Работы включают ремонт скважин, повышение их производительности и бурение новых для наращивания объемов добычи.

Участники встречи также обсудили возможность использования опыта проекта в Газли для развития новых направлений сотрудничества, внедрения современных технологий и привлечения дополнительных инвестиций.

По итогам переговоров стороны выразили готовность продолжить диалог и совместно прорабатывать перспективные проекты.