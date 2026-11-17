БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана ограничил действие лицензии ОАО «İpək Yolu Sığorta» на страховую деятельность по 24 видам страхования.

Информацию об этом распространил Центральный банк Азербайджана.

Сообщается, что компания обратилась в Центробанк с заявлением о добровольном ограничении действия лицензии с учетом своей бизнес-деятельности и стратегических целей.

На основании обращения решением ЦБА от 11 ноября 2026 года лицензия компании была ограничена путем аннулирования разрешений по 24 видам страхования.

Среди этих видов страхования — добровольное медицинское страхование, комплексное страхование путешествий, страхование имущества физических и юридических лиц, страхование автомобильного и воздушного транспорта, страхование грузов, строительно-монтажных рисков, общей и профессиональной ответственности, а также ряд видов обязательного страхования.

Отметим, что согласно статье 105.3 закона «О страховой деятельности», ограничение действия лицензии по соответствующему виду страхования запрещает компании заключать новые договоры страхования по данному виду и продлевать срок действующих договоров.

Сообщается, что если в будущем в связи с бизнес-деятельностью акционеров и стратегическими целями компании возникнет необходимость изменений в направлении страховой деятельности, в соответствии с требованиями законодательства будет подано обращение в Центральный банк.