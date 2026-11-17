БАКУ /Trend/ - Транспортно-логистическая стратегия Азербайджана вступает в новый этап. Рост грузоперевозок по Среднему коридору, расширение портовой и паромной инфраструктуры на Каспии, развитие Зангезурского коридора, запуск Транскаспийского волоконно-оптического кабеля и подготовка к строительству железнодорожной линии Решт - Астара, которая является недостающим звеном Международного транспортного коридора "Север - Юг", - все это составляющие единого процесса, направленного на укрепление роли страны в региональных и международных транспортных связях.

Значение этих проектов не ограничивается увеличением объемов перевозок. Речь идет о формировании комплексной инфраструктурной системы, обеспечивающей движение товаров, данных, инвестиций и услуг между Азией и Европой. В этой системе Азербайджан стремится укрепить позиции не только как транзитная страна, но и как региональный узел, предоставляющий портовые, железнодорожные, цифровые и логистические услуги.

Параллельно с развитием Среднего коридора важное значение приобретает завершение железнодорожной линии Решт - Астара в рамках маршрута "Север - Юг". Взаимодополняющее развитие этих двух направлений может расширить возможности Азербайджана по привлечению грузопотоков из разных регионов и их дальнейшему распределению между региональными и международными рынками.

Цель в 30 миллионов тонн по Среднему коридору и растущая транзитная роль Азербайджана

За последние годы развитие Среднего коридора стало одним из ключевых направлений региональной экономической повестки. Риски, связанные с традиционными транспортными маршрутами после начала российско-украинской войны, конфликты на Ближнем Востоке, изменения в международной торговле и необходимость диверсификации цепочек поставок повысили интерес к Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, Азербайджан, Грузия и Казахстан утвердили совместный план, предусматривающий увеличение грузоперевозок по Среднему коридору до 30 миллионов тонн к 2029 году. Достижение этой цели потребует скоординированных действий трех стран по наращиванию пропускной способности маршрута и повышению эффективности перевозок.

Транзитные показатели Азербайджана также свидетельствуют о прогрессе в этом направлении. По словам заместителя министра цифрового развития и транспорта Рашада Гасанова, за последние пять лет объем транзитных грузов через территорию страны вырос примерно вдвое и по итогам 2026 года приблизится к 16 миллионам тонн. В среднесрочной перспективе Азербайджан намерен довести этот показатель до 30 миллионов тонн к 2030 году.

При этом важно разграничивать два показателя: 30 миллионов тонн, предусмотренные совместной целью Азербайджана, Грузии и Казахстана на 2029 год, относятся к общему объему грузоперевозок по Среднему коридору. Целевой показатель Азербайджана на 2030 год касается именно транзитных перевозок через территорию страны.

Президент Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, состоявшемся 9 октября 2026 года в Туркменбаши, подчеркнул, что Азербайджан последовательно укрепляет позиции одного из ведущих транспортных узлов региона, обеспечивая надежный транзит по международным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад". "За первое полугодие 2026 года объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился на 10 процентов, достигнув почти 8 миллионов тонн грузов. Наша цель в среднесрочной перспективе – увеличение грузоперевозок по маршруту Восток-Запад и маршруту Север-Юг через Азербайджан до 15 миллионов тонн в каждом направлении", - заявил глава государства.

Эти данные показывают, что транзитная стратегия Азербайджана не ограничивается Средним коридором. Страна стремится расширять участие в региональной логистической сети, привлекая грузопотоки как на восточно-западном, так и на северо-южном направлениях.

Статистика перевозок за январь-сентябрь 2026 года также демонстрирует экономическое значение международных маршрутов. За этот период по коридору "Восток - Запад" было перевезено 14,74 миллиона тонн грузов, в том числе по маршруту TRACECA - 7,5 миллиона тонн. Объем перевозок по коридору "Север - Юг" составил 6,87 миллиона тонн, в северном и западном направлениях - 3,89 миллиона тонн, в юго-западном - 447 тысяч тонн.

Железнодорожным транспортом было перевезено 12,08 миллиона тонн грузов, морским - 5,37 миллиона тонн, автомобильным - 8,49 миллиона тонн. Доля транзитных грузов в железнодорожных перевозках составила 47 процентов, в автомобильных - 46,6 процента. Эти показатели свидетельствуют о значительной роли транзита в транспортной системе Азербайджана и одновременно подчеркивают необходимость координации различных видов транспорта для дальнейшего развития международных маршрутов.

Новые связи через Каспийское море: порты, паромная и интермодальная логистика

Эффективность Среднего коридора зависит не только от состояния автомобильных и железных дорог. Пропускная способность каспийских портов, бесперебойность паромного сообщения, количество судов, скорость обработки грузов и согласованность работы железнодорожного и морского транспорта также определяют конкурентоспособность маршрута. В этой связи особое значение имеют расширение Бакинского международного морского торгового порта и углубление сотрудничества с Казахстаном в сфере морских перевозок.

В рамках действующей программы расширения предусмотрено увеличение пропускной способности Бакинского порта с 15 миллионов до 25 миллионов тонн в год. Развитие контейнерных перевозок также предполагает несколько этапов. По заявлению официального представителя порта Худаяра Гасанли, до конца 2026 года ожидается увеличение контейнерооборота до 123 тысяч TEU, а в 2027 году - до 130-140 тысяч TEU. Текущие операционные возможности позволяют обрабатывать около 150 тысяч TEU.

После завершения запланированных работ во втором полугодии 2027 года возможности обработки контейнеров должны увеличиться до 260 тысяч TEU. Для этого предусмотрены дноуглубительные работы, восстановление и реконструкция причалов, приобретение нового оборудования, расширение железнодорожных путей и контейнерной площадки, а также создание дополнительных соединений. На следующем этапе планируется довести пропускную способность по контейнерам до 500 тысяч TEU.

Дополнительный импульс развитию инфраструктуры могут придать документы, подписанные между Азербайджаном и Казахстаном 15 октября 2026 года. При участии Президента Ильхама Алиева и Президента Касым-Жомарта Токаева состоялся обмен сертификатами, подтверждающими приобретение двух сухогрузных судов между AZCON Holding и Национальным фондом "Самрук-Казына" Казахстана.

Кроме того, AZCON и "Самрук-Казына" определили основные направления стратегического сотрудничества в рамках проекта "Каспийский мост" ("Super Ferry"). Он предусматривает организацию регулярных грузоперевозок большегрузными паромами между портами Алят и Курык. Основная цель инициативы - повышение надежности перевозок через Каспийское море, сокращение времени портовых операций, создание специализированных терминалов и формирование единой транспортно-логистической системы.

Одновременно ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и казахстанское АО "НК "Қазақстан темір жолы" подписали документ об основных условиях создания интермодального грузового терминала на территории Бакинского международного морского торгового порта. Проект призван усилить интеграцию портовых и железнодорожных операций и создать условия для привлечения дополнительных контейнерных и других грузопотоков. Для управления терминалом также предусмотрено создание совместного предприятия. Инвестиционная модель и условия финансирования будут уточнены с учетом технико-экономических показателей проекта.

Эти инициативы дополняют друг друга: новые суда и паромное сообщение расширяют возможности перевозок через Каспий, а интермодальный терминал позволит эффективнее направлять поступающие в порт грузы в железнодорожную сеть. Таким образом, задача заключается не только в увеличении пропускной способности порта, но и в обеспечении более быстрого и предсказуемого движения грузов между двумя берегами Каспия.

Цифровой этап Среднего коридора: Транскаспийский кабель

Новый этап транспортно-логистической стратегии Азербайджана связан и с развитием цифровой инфраструктуры. 15 октября 2026 года президенты Азербайджана и Казахстана приняли участие в официальной церемонии открытия Транскаспийского волоконно-оптического кабельного маршрута.

Проект реализуется в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь" и предусматривает прокладку по дну Каспийского моря кабеля протяженностью около 380 километров между Сумгайытом и Актау. Пропускная способность линии превышает 400 терабит в секунду. С запуском проекта между Азербайджаном и Казахстаном создана первая прямая подводная цифровая связь. Прокладка кабеля завершилась в августе 2026 года, а церемония открытия состоялась в октябре.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул международное значение инициативы, отметив, что речь идет о коридоре нового типа, который соответствует современному этапу цифровизации. "Очень важный проект, который, безусловно, будет иметь международное звучание. Но самое главное - это коридор нового типа. Это действительно не транспортный коридор, а нечто новое, которое вписывается в современную эпоху, эпоху цифровизации. Это совершенно новый вид сотрудничества", - заявил он.

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, отметил, что проект станет дополнительным шагом к укреплению взаимодействия Центральной Азии и Азербайджана. "Да. И в том числе это еще один шаг в деле укрепления взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном. Как всем хорошо известно, в прошлом году в ноябре Азербайджан был принят как полноправный член Консультативных встреч, и в этом году недавно я участвовал уже как полноправный член этого сообщества. И это очередной вклад в дело укрепления взаимодействия, потому что этим кабелем будут пользоваться как страны Центральной Азии, так и страны Южного Кавказа и более широкой географии. Так что это мы сегодня дали старт глобальному проекту", - сказал глава государства.

Токаев кратко охарактеризовал значение инициативы: "Да, это Средний коридор в цифровом исполнении".

Эта оценка отражает более широкое значение проекта для региональных связей. Если прежде Средний коридор рассматривался преимущественно как маршрут для перевозки контейнеров, сырья и промышленной продукции, то новая кабельная линия расширяет его возможности в сфере цифровых коммуникаций.

Маршрут позволит передавать данные из Китая и Центральной Азии через Казахстан, Азербайджан и Грузию, а затем через Черное море или Турцию в Европу. Это может способствовать диверсификации каналов передачи данных, повышению устойчивости цифровых коммуникаций и укреплению роли региона в международной цифровой инфраструктуре.

Экономическое значение проекта выходит за рамки телекоммуникационных услуг. Высокая пропускная способность линии создает дополнительные возможности для развития центров обработки данных, инфраструктуры для искусственного интеллекта и облачных сервисов. В результате Азербайджан и Казахстан могут укрепить позиции не только как потребители цифровых услуг, но и как инфраструктурные провайдеры, обслуживающие международные потоки данных.

Зангезурский коридор: новые возможности для Среднего коридора

Еще одним важным направлением региональной транспортной стратегии Азербайджана является развитие Зангезурского коридора. Завершение строительства автомобильной дороги Горадиз - Агбэнд, продолжение прокладки железнодорожной линии и модернизация железнодорожной инфраструктуры в Нахчыване выступают конкретными шагами в этом направлении.

Автомобильная дорога Горадиз - Джебраил - Зангилан - Агбэнд входит в состав магистрали Гаджигабул - Горадиз - Агбэнд и Зангезурского коридора. Общая протяженность проекта составляет 149,9 километра, длина основной части дороги - 123,6 километра. Дорога строится по I технической категории и предусматривает четырех-шестиполосное движение. Проект включает три туннеля, 28 мостов, восемь транспортных развязок, подземные переходы и водопропускные сооружения.

Завершение строительства автомобильной дороги станет важным этапом, однако для полноценного развития транспортно-логистического потенциала коридора необходимо также завершить железнодорожное сообщение и соответствующую инфраструктуру в направлении Нахчывана.

6 ноября 2026 года США, Азербайджан и Армения объявили о создании трехсторонних групп технического планирования для ускорения реализации TRIPP. На начальном этапе предусмотрена работа двух групп - по вопросам транспорта и передачи электроэнергии. Их задача заключается в проработке технических аспектов, продвижении проекта к следующим этапам реализации и его интеграции в региональные инфраструктурные сети.

По оценке Министерства цифрового развития и транспорта, развитие Зангезурского коридора может обеспечить дополнительный потенциал грузоперевозок в объеме до 15 миллионов тонн в год. Создание второго западного выхода Азербайджана в Турцию через Нахчыван наряду с диверсификацией международных маршрутов страны может расширить возможности подключения к Среднему коридору.

Вместе с тем необходимо учитывать, что TRIPP пока находится на стадии технического планирования. Для реализации транспортного потенциала проекта предстоит завершить согласование технических механизмов, строительство необходимой инфраструктуры и ее интеграцию в региональные сети.

Линия Решт - Астара: недостающее железнодорожное звено коридора "Север - Юг"

Параллельно с развитием Среднего коридора одним из ключевых проектов, способных укрепить позиции Азербайджана в Международном транспортном коридоре "Север - Юг", является строительство железнодорожной линии Решт - Астара.

Коридор "Север - Юг", созданный на основе межправительственного соглашения, подписанного Россией, Ираном и Индией 12 сентября 2000 года, призван сократить время доставки грузов из Индии в Россию, Северную и Западную Европу. Предполагается, что перевозка по этому маршруту вместо более чем шести недель по существующим направлениям будет занимать около трех недель.

Значение коридора для Азербайджана обусловлено его связью с железнодорожной сетью Ирана. 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин - Решт протяженностью 175 километров. Однако отсутствие завершенного участка Решт - Астара на территории Ирана пока препятствует формированию непрерывного железнодорожного сообщения по западному маршруту коридора "Север - Юг".

Железнодорожная линия Решт - Астара протяженностью 162 километра должна устранить этот разрыв. В рамках проекта планируется строительство девяти станций. Согласно соглашению, подписанному Россией и Ираном 17 мая 2023 года, в финансировании проекта предусмотрено участие российской стороны. Ранее его стоимость оценивалась в 1,6 миллиарда евро, а строительство планировалось завершить в течение 48 месяцев.

Впоследствии Иран и Россия окончательно согласовали смету строительства линии на сумму 1,36 миллиарда евро. Реализация проекта создаст условия для расширения транзитных и логистических возможностей азербайджанской Астары и увеличения объемов грузоперевозок.

По словам губернатора провинции Гилян Хади Хакшенаса, сказанным в интервью Trend, из 162 километров территории, по которой пройдет железная дорога, права на земельные участки примерно на 120 километрах уже выкуплены у граждан. Процесс выкупа оставшихся 42 километров продолжается. Он также сообщил о проведении работ по укреплению железнодорожного полотна на протяжении 60 километров.

Последние заявления сторон свидетельствуют о продвижении подготовительного этапа проекта. 4 ноября 2026 года иранская сторона сообщила о передаче земельных участков по всему маршруту, включая оставшийся 37-километровый участок, для проведения российской стороной инженерно-изыскательских работ. 8 ноября стало известно об утверждении Высшим советом национальной безопасности Ирана соглашения о строительстве железной дороги Решт - Астара.

Согласно заявлению руководства ОАО "РЖД" от 15 октября, начало строительных работ ожидается в 2027 году, а завершить строительство планируется в течение трех лет. Таким образом, передача земельных участков и утверждение соглашения стали важными этапами подготовки проекта, однако начало и завершение строительных работ еще предстоят.

Ввод линии Решт - Астара в эксплуатацию позволит связать железнодорожную сеть Ирана через Азербайджан с Кавказом, Россией и Северной Европой. Для Азербайджана это означает не только перспективу увеличения транзитных перевозок, но и расширение возможностей предоставления логистических услуг, организации перегрузки и участия в железнодорожных и портовых операциях на маршруте "Север - Юг".

В этой связи особое значение приобретает взаимосвязь Среднего коридора и маршрута "Север - Юг". Первый обеспечивает сообщение между Китаем, Центральной Азией и Европой, второй ориентирован на перевозки между Индией, регионом Персидского залива, Россией и Европой. Возможность пересечения и взаимодействия этих логистических направлений на территории Азербайджана может сделать транспортную систему страны более гибкой.

Расширение логистической сети

Транспортная стратегия Азербайджана не ограничивается морскими и железнодорожными перевозками. Строительство аэропорта в Свободной экономической зоне Алят также направлено на расширение мультимодальных логистических возможностей страны.

Строительство аэропорта началось в апреле 2024 года. Основные работы планируется завершить до конца 2026 года, а ввести объект в эксплуатацию - в конце марта или начале апреля 2027 года. На первом этапе его пропускная способность составит 500 тысяч тонн грузов в год. В дальнейшем этот показатель планируется увеличить как минимум до 2 миллионов тонн.

Расположение аэропорта в СЭЗ Алят, вблизи Бакинского порта, может усилить его роль в национальной логистической системе. Это создаст дополнительные возможности для координации морского, железнодорожного, автомобильного и воздушного транспорта в одном транспортном узле.

О расширении производственного компонента транспортной инфраструктуры Азербайджана свидетельствует и строительство четырех контейнеровозов на Бакинском судостроительном заводе для AD Ports и Казахстанских железных дорог. Это демонстрирует потенциал страны не только в предоставлении транзитных услуг, но и в производстве технических средств, необходимых для их развития.

Значение для более широкой евразийской транспортной системы имеет и проект Стамбульского северного железнодорожного перехода, реализуемый в Турции. Он предусматривает строительство электрифицированной линии протяженностью около 127 километров с современными системами сигнализации. По проекту подписано соглашение о финансировании с Исламским банком развития на 660 миллионов евро. Общая стоимость оценивается примерно в 8,1 миллиарда долларов, доля участия международных финансовых институтов - в 83 процента.

После завершения проекта ожидается увеличение годовой пропускной способности железнодорожных грузоперевозок по линии с 3 миллионов до 50 миллионов тонн. Хотя проект реализуется за пределами Азербайджана, он является частью более широкой региональной картины развития железнодорожной инфраструктуры на западном направлении Среднего коридора.

Позиция международных финансовых институтов: одной инфраструктуры недостаточно

Оценки международных финансовых институтов имеют важное значение для понимания перспектив Среднего коридора. Представители Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) подчеркивают, что для реализации потенциала маршрута наряду с развитием физической инфраструктуры необходимы институциональные и операционные реформы.

Заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли сообщил, что за последние четыре-пять лет объем перевозок по Среднему коридору увеличился более чем втрое. По его мнению, для превращения маршрута в более значимое транспортное направление наряду с северным и южным маршрутами необходимо развивать автомобильные и железные дороги, трубопроводы и другую инфраструктуру.

При этом Кардарелли особо подчеркнул, что одних инфраструктурных инвестиций недостаточно: "В целях снижения торговых издержек должны быть гармонизированы таможенные и пограничные процедуры, упрощены процессы документального оформления, требуемые для перемещения товаров из одной страны в другую, а также задействованы возможности цифровизации и новых технологий".

Эта позиция указывает на одну из главных проблем Среднего коридора. Задержки на границах, таможенных пунктах и в портах напрямую влияют на общую продолжительность доставки и стоимость перевозок. Увеличение пропускной способности железных дорог или портов само по себе не решает этих проблем. Необходимы согласование процедур между странами, ускорение обмена информацией и внедрение единых операционных механизмов.

Практическим примером такой координации служит взаимодействие железных дорог Азербайджана и Грузии. На встречах делегации во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшаном Рустамовым на станциях Беюк-Кясик, Гардабани и Тбилиси обсуждались ускорение погранично-пропускных процедур, координация технических проверок, устранение дублирующих операций и обмен информацией в режиме реального времени.

По информации АЖД, новый операционный подход на маршруте Беюк-Кясик - Тбилиси - Беюк-Кясик позволил вдвое сократить время пересечения границы грузовыми поездами. Этот результат показывает, что для повышения эффективности логистической системы важно не только строить новую инфраструктуру, но и оптимизировать использование уже существующих объектов.

Глава представительства ЕБРР в Баку Наталия Муравидзе также выделила три основных приоритета развития Среднего коридора: устранение ключевых узких мест в портах, на железных дорогах и интермодальных объектах; усиление цифровизации и координации; расширение экономической деятельности за пределами транспортного сектора.

По ее словам, представители бизнеса оценивают не отдельные участки маршрута, а надежность, предсказуемость и стоимость перевозок на всем его протяжении. Муравидзе подчеркнула, что успех Среднего коридора не должен измеряться только количеством перевезенных контейнеров: "Успех не должен измеряться только числом контейнеров, перевозимых вдоль коридора или из региона. Также должны оцениваться объем инвестиций, созданных коридором, количество рабочих мест и деловая активность".

Такой подход выдвигает на первый план задачу превращения Среднего коридора из транзитного маршрута в полноценный экономический коридор. Сам по себе транзит грузов через территорию страны не обеспечивает максимальной экономической отдачи. Для этого необходимо развивать складские и логистические услуги, обработку и упаковку грузов, промышленное производство и экспортоориентированные предприятия.

В финансируемом Евросоюзом отчете "EU Business Climate Report Azerbaijan 2025/26" географическое положение Азербайджана, инвестиции в транспортную инфраструктуру и развитие Среднего коридора также отмечены среди факторов, повышающих значение страны как регионального транзитного узла. Вместе с тем координация операций, логистические расходы и существующие узкие места в работе коридора названы среди ключевых проблем для бизнеса.

Следовательно, одна из главных задач следующего этапа для Азербайджана - не просто увеличение объема транзитных перевозок, а получение большей экономической отдачи от этих потоков внутри страны.

Региональное партнерство и международный интерес

Развитие Среднего коридора не ограничивается сотрудничеством Азербайджана, Казахстана и Грузии. Страны Центральной Азии, Турция, Евросоюз, США и международные финансовые институты также проявляют интерес к транспортным и цифровым возможностям региона.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что спрос на Транскаспийский международный транспортный маршрут растет, а модернизация инфраструктуры будет способствовать расширению экономических возможностей региона. Согласно оценке Всемирного банка, при реализации запланированных инфраструктурных проектов объем грузоперевозок через Каспийское море может увеличиться к 2040 году в четыре раза.

Токаев также предложил обсудить на экспертном уровне интеграцию Среднего коридора с проектом TRIPP. Это свидетельствует о том, что различные маршруты могут не только конкурировать между собой, но и становиться взаимодополняющими элементами единой региональной логистической сети.

Временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон на региональном форуме CAMCA заявила, что Транскаспийский маршрут обладает потенциалом существенно изменить евразийские торговые связи. По ее словам, США поддержали Транскаспийский фонд предприятий в объеме 201 миллиона долларов. Карлон охарактеризовала маршрут не просто как инфраструктурный проект, а как мост между экономиками и людьми.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также подчеркнул на мероприятии в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, что развитие транспортно-логистических связей способно ускорить экономический рост, укрепить устойчивость цепочек поставок и создать новые инвестиционные возможности. Он отметил, что TRIPP, помимо формирования беспрепятственного мультимодального сообщения между Азербайджаном и Нахчываном, обладает потенциалом для развития региональных энергетических связей и диверсификации источников энергии.

Расширение экономических связей Азербайджана со странами Центральной Азии также является важной частью этого процесса. По заявлению министра экономики Микаила Джаббарова на региональном форуме CAMCA, оценка Всемирного банка за 2023 год указывает на возможность трехкратного увеличения объема торговли по Среднему коридору к 2030 году и сокращения времени транзита вдвое. Он отметил, что за последние пять лет Центральная Азия стала самым быстрорастущим торговым партнером Азербайджана по темпам развития сотрудничества.

По мнению Джаббарова, в перспективе региональное взаимодействие не должно ограничиваться транспортной сферой. Совместное производство, инвестиционные фонды, энергетические и цифровые связи между Азербайджаном и странами Центральной Азии также могут стать важными направлениями экономической интеграции.

Поддержка развития Среднего коридора получила отражение и в совместном заявлении о стратегическом партнерстве, подписанном с Великобританией. В документе отмечается важность региональных и международных связей, а также выражается готовность поддерживать транспортные, логистические и инфраструктурные проекты, способствующие развитию приграничной торговли и инвестиций. Это свидетельствует о включении развития Среднего коридора в экономическую повестку Азербайджана с европейскими партнерами.

Посол Китая в Азербайджане Лу Мей также заявила о значительном потенциале расширения сотрудничества двух стран в транспортной, энергетической, торговой и инвестиционной сферах. Для Китая Средний коридор является одним из возможных маршрутов выхода на европейские рынки через Центральную Азию и Южный Кавказ. Поэтому развитие транспортно-логистического взаимодействия Пекина и Баку имеет значение для долгосрочных перспектив этого направления.

Экономическое испытание Среднего коридора: от транзита к добавленной стоимости

Директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур отметил, что потенциальные инвестиции в Средний коридор открывают странам региона возможности для более глубокой интеграции в мировую экономику. По его словам, в последние годы экономический рост во многих странах Центральной Азии и Кавказа ускорился на фоне изменения направлений инвестиционных и торговых потоков.

Вместе с тем Азур подчеркнул необходимость совершенствования институциональной среды, повышения роли частного сектора, реформирования государственных предприятий и сокращения участия государства в экономике, чтобы инфраструктурные инвестиции приносили реальную экономическую отдачу.

Эта позиция подчеркивает один из главных вопросов, связанных с дальнейшим развитием Среднего коридора: транспортные связи открывают новые возможности для стран региона, однако для их полноценного использования необходимы конкурентоспособная деловая среда, качественный человеческий капитал и эффективное государственное управление.

Для Азербайджана это особенно важно с точки зрения развития ненефтяного сектора и диверсификации экспорта. Наряду с доходами от транзита дополнительный экономический эффект могут обеспечить логистические услуги, складское хозяйство, переработка, производство, цифровые сервисы и высокие технологии.

С этой точки зрения СЭЗ Алят, Бакинский порт, Транскаспийский волоконно-оптический кабель, судостроение и проекты воздушных грузоперевозок не являются изолированными инициативами. Вместе они формируют инфраструктурную и сервисную основу для превращения транспортных потоков в дополнительную экономическую стоимость.

Новая региональная логистическая модель для Азербайджана

Реализуемые и планируемые проекты свидетельствуют об изменении роли Азербайджана в региональной транспортной системе. Если на предыдущем этапе основное внимание уделялось привлечению транзитных грузов за счет географического положения и использования существующей инфраструктуры, то теперь стратегия приобретает более широкий характер.

Общая цель в 30 миллионов тонн грузоперевозок по Среднему коридору, расширение Бакинского порта, создание паромного сообщения Алят - Курык, строительство интермодального терминала, прокладка Транскаспийского волоконно-оптического кабеля, развитие Зангезурского коридора и подготовка к строительству железнодорожной линии Решт - Астара направлены на расширение возможностей Азербайджана по обеспечению транспортных связей в восточно-западном и северо-южном направлениях.

Однако экономический эффект этих проектов будет зависеть не только от их строительства и ввода в эксплуатацию. Ключевыми показателями станут скорость и стоимость перевозок, упрощение пограничных и таможенных процедур, согласованность портовых и железнодорожных операций, участие частного сектора и объем добавленной стоимости, создаваемой внутри страны благодаря транзитным потокам.

Как отмечали представители МВФ и ЕБРР, успех Среднего коридора определяется не только расширением физической инфраструктуры, но и цифровизацией, институциональными реформами и углублением регионального сотрудничества.

Таким образом, главная задача Азербайджана заключается в превращении своего географического положения в долгосрочное экономическое преимущество. Для этого страна должна развиваться не просто как транзитная территория, через которую проходят грузы, а как региональный центр международной торговли, логистики, цифровых коммуникаций, переработки и производства.

Параллельное развитие Среднего коридора и линии Решт - Астара, а также цифровой и мультимодальной инфраструктуры создает для Азербайджана одну из главных возможностей укрепить свои позиции в региональной и международной транспортно-экономической системе.