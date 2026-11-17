БАКУ /Trend/ – Великобритания остается крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджан, при этом британские компании расширяют присутствие в стране за пределами нефтегазового сектора, включая проекты в сфере чистой энергетики, цифровой инфраструктуры и высоких технологий.

Об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, британские инвестиции в Азербайджан исторически были сосредоточены на энергетике, однако со временем сотрудничество стало охватывать все больше отраслей.

«Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджан и, насколько я помню, остается им уже многие годы. Так будет и впредь. Все начиналось с энергетики, но со временем мы диверсифицировали наше присутствие и продолжим делать это в будущем», – отметил посол.

Он подчеркнул, что наряду с нефтью и газом британские компании проявляют интерес к чистой энергетике, межсистемным соединениям, центрам обработки данных и другим высокотехнологичным направлениям.

«Диверсификация важна. Мы также рассматриваем широкий спектр инвестиционных возможностей в сфере высоких технологий. Надеюсь, в ближайшие недели мы сможем сделать некоторые объявления по этому поводу», – сказал Норман.

По словам дипломата, британские компании также участвуют в проектах в сфере инфраструктуры и представлены на азербайджанском рынке потребительских товаров.

Норман сообщил, что в Азербайджане работают от 200 до 300 британских компаний.

«Мы очень гордимся тем, что являемся крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджан. Да, основой этих инвестиций была энергетика, но со временем они становятся все более диверсифицированными. При этом энергетика, включая сегодня и зеленую энергетику, по-прежнему будет занимать важное место», – добавил посол.