БАКУ /Trend/ - Рост экономики Грузии в 2025 году составил 8,4%, что на 0,9 процентного пункта выше ранее опубликованного показателя. Таким образом, вместо предварительно прогнозировавшихся 7,5% экономический рост достиг 8,4%. Об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Как отметили в ведомстве, наиболее значительный положительный вклад в реальный рост экономической активности в прошлом году внесли сектор информации и коммуникаций, увеличившийся на 28,9%, образование — на 16,8%, финансовая и страховая деятельность — на 15,9%, транспортировка и складирование — на 10,8%, торговля — на 7,5%, а также операции с недвижимостью — на 6,5%.

Согласно пересмотренным данным, номинальный объем ВВП Грузии в 2025 году достиг 108 418,1 млн лари (39 536,6 млн долларов). ВВП на душу населения составил 27 546,9 лари (10 045,5 доллара).

В структуре валового внутреннего продукта наибольшая доля пришлась на торговлю — 14,9%. Далее следуют обрабатывающая промышленность (9,3%), операции с недвижимостью (9,2%), строительство (8,8%), сфера информации и коммуникаций (8%), государственное управление и оборона (6,6%), а также транспортировка и складирование (6,2%).