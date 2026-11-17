БАКУ /Trend/ - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении четырех командиров подразделений военного крыла движения ХАМАС в результате ударов по различным районам сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении израильской армии.

По данным ЦАХАЛ, в районе Джабалии был ликвидирован командир взвода батальона «Западная Джабалия» военного крыла ХАМАС Муаммен Разек Шангдали. В ходе других операций также были уничтожены командир взвода Хуссам Салехи, проникший на территорию Израиля во время нападения 7 октября, и еще два командира подразделений.

В израильской армии утверждают, что ликвидированные лица готовили нападения на военнослужащих и мирных жителей Израиля, а также систематически нарушали режим прекращения огня и пытались восстановить боеспособность ХАМАС.

Отмечается, что все четверо были уничтожены в результате авиаударов.