БАКУ /Trend Life/ -В преддверии 2027 года организаторы праздничного шоу "Новогодний карнавал с Дедом Морозом", приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу настоящей сказки, подарить детям встречу с любимыми героями, а себе - возможность снова поверить в новогоднее чудо! Праздничные показы на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра подарят зрителям незабываемые эмоции, море улыбок и позитивного настроения.

19, 26 и 27 декабря здесь состоится яркое праздничное музыкальное представление. Начало представлений — в 12:00 и 15:00.

Это будет не просто спектакль, а настоящее новогоднее приключение, где оживают любимые персонажи, звучит музыка, танцуют сказочные герои, а каждый зритель становится частью волшебной истории. Гостей ждут увлекательные интерактивы, веселые игры, загадки, зажигательные танцы и, конечно же, настоящая новогодняя ёлка!

На сцене развернется удивительная история с участием Деда Мороза и Снегурочки, которые принесут с собой атмосферу праздника, и Злой Королевы, задумавшей сорвать новогоднее торжество. Но разве сказка может обойтись без победы добра?

На помощь придут самые неожиданные и любимые герои: Барби и Кен, Тор и Леди Тор, Доктор Стрэндж и Чёрная Вдова, Алиса, Белый Кролик, Чеширский Кот, Соник и Пикачу. А компанию им составят Эльза, Анна и Олаф, Микки и Минни Маус, Бель и Чудовище, Жасмин и Аладдин.

Вместе с ними маленькие зрители отправятся в мир фантазии, приключений и новогодних чудес, где возможно абсолютно всё!

Главная миссия праздника - зажечь новогоднюю ёлку! Смогут ли герои справиться с испытаниями и вернуть праздник? Здесь всё зависит не только от сказочных персонажей, но и от помощи зрителей!

"Новогодний карнавал с Дедом Морозом" - прекрасная возможность провести время всей семьёй, подарить детям яркие впечатления и вместе почувствовать приближение самого волшебного праздника года.

Билеты доступны в кассе театра и онлайн на платформе Iticket.az.

Справки по телефону: +994 12 493 00 63.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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