БАКУ /Trend/ - Азербайджан улучшил показатели устойчивости рыночной экономики по сравнению с 2016 годом.

Об этом свидетельствуют данные отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) о переходном процессе (Transition Report 2026), представленные в таблице оценки шести ключевых характеристик устойчивой рыночной экономики (ATQ).

Согласно отчету, в 2026 году оценка Азербайджана по критерию конкурентоспособности составила 4,51 балла против 4,31 балла в 2016 году. По качеству государственного управления страна набрала 5,89 балла, что на 0,53 балла выше показателя десятилетней давности (5,36).

Показатель экологической устойчивости достиг 5,31 балла против 4,79 балла в 2016 году. В категории инклюзивности Азербайджан получил 5,28 балла, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 4,93 балла.

Оценка устойчивости к внешним и внутренним потрясениям (Resilient) составила 3,80 балла, увеличившись на 0,25 балла по сравнению с 2016 годом (3,55).

В категории интеграции (Integrated), напротив, показатель Азербайджана снизился с 5,62 балла в 2016 году до 5,08 балла в 2026 году.

По сравнению с 2025 годом наиболее заметный рост зафиксирован по критерию государственного управления - с 5,85 до 5,89 балла. Оценка конкурентоспособности увеличилась с 4,50 до 4,51 балла. Показатели экологической устойчивости, инклюзивности и устойчивости к потрясениям не изменились, тогда как оценка интеграции снизилась с 5,10 до 5,08 балла.