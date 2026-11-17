БАКУ /Trend/ - Государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Оман 16–17 ноября подчеркивает стремление Ташкента диверсифицировать внешнеэкономические партнерства, расширить рынки сбыта и привлечь инвестиции из стран Персидского залива.

Визит, состоявшийся по приглашению султана Омана Хейсама бин Тарика Аль Саида, проходит на фоне активизации усилий Ташкента по преобразованию дипломатических отношений в практические экономические проекты, прежде всего в сферах торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства и транспортной взаимосвязанности.

Подготовка к визиту уже позволила выдвинуть ряд конкретных инициатив. 15 ноября в Маскате состоялось шестое заседание Межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству Узбекистана и Омана под сопредседательством министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова и министра торговли, промышленности и продвижения инвестиций Омана Анвара бин Хилала Аль-Джабри.

Стороны обсудили увеличение объемов двусторонней торговли, подготовку соглашения о преференциальной торговле, устранение технических барьеров и упрощение таможенных процедур. Кроме того, они рассмотрели развитие Узбекско-Оманской инвестиционной компании и потенциальные совместные проекты в сферах энергетики, промышленности, геологии, строительства, сельского хозяйства и цифровых технологий.

Расширение экспорта и открытие новых транспортных маршрутов

Одним из важных направлений переговоров стало развитие альтернативных логистических маршрутов для узбекских экспортеров. Стороны обсудили более активное использование морских портов Омана для выхода на новые рынки, а также укрепление связей в сфере грузовых авиаперевозок.

Эти инициативы могут помочь Узбекистану диверсифицировать географию экспорта, используя стратегическое положение Омана на морских маршрутах, связывающих Ближний Восток, Азию и Африку.

Еще одной сферой, в которой сотрудничество может принести ощутимые результаты, является сельское хозяйство. В ходе отдельной встречи 15 ноября министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и министр сельского хозяйства Омана Сауд бин Хамуд бин Ахмед Аль-Хабси обсудили планы по увеличению взаимной торговли продовольствием в два-три раза начиная с 2027 года.

Переговоры охватили вопросы расширения экспорта узбекских фруктов, овощей, сухофруктов и орехов в Оман, а также увеличения поставок морепродуктов и фиников из этой страны. Кроме того, стороны рассмотрели возможности совместных инвестиций в переработку и упаковку продуктов питания, рыбное хозяйство и производство органических удобрений.

В качестве возможных инструментов развития аграрной торговли также были обозначены прямые грузовые авиаперевозки между Ташкентом и Маскатом, более активное использование Среднего коридора и других альтернативных транспортных маршрутов.

Инвестиции и промышленная кооперация

Экономическая повестка сотрудничества не ограничилась сельскохозяйственной продукцией. 16–17 ноября в Маскате проходит узбекско-оманский бизнес-форум, собравший компании, заинтересованные в расширении торговых связей, развитии промышленных партнерств и реализации совместных инвестиционных проектов.

В рамках форума узбекские производители представили свой экспортный потенциал под брендом Made in Uzbekistan, уделив особое внимание возможностям поставок электротехнического оборудования на рынки стран Персидского залива и установления партнерских отношений с оманскими предприятиями.

Для Узбекистана привлечение оманского капитала и развитие партнерств с компаниями стран Персидского залива соответствуют более широкой программе экономических реформ, продвигаемой Президентом Мирзиёевым. Она предусматривает модернизацию промышленности, диверсификацию экспорта и более активное участие страны в международных цепочках создания стоимости.

Выступая на пятом Ташкентском международном инвестиционном форуме в июне 2026 года, Президент Узбекистана подчеркнул открытость страны для международного капитала:

«Мы всегда открыты для инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с Узбекистаном, и готовы выстраивать равноправное и взаимовыгодное партнерство».

Оман, в свою очередь, предлагает возможности для сотрудничества благодаря развитой промышленной базе, энергетическим ресурсам и морской инфраструктуре. Экономическая стратегия страны реализуется в рамках программы Oman Vision 2040, среди приоритетов которой развитие обрабатывающей промышленности, логистики, туризма, возобновляемой энергетики и инвестиционной деятельности.

Промышленное развитие Омана опирается на крупные экономические центры, включая промышленную зону Сохар, специальную экономическую зону Дукм, а также порт Салала.

Таким образом, углубление взаимодействия с Оманом может обеспечить Узбекистану не только доступ к дополнительному экспортному рынку, но и возможности для привлечения инвестиций, обмена промышленным опытом и использования морской логистической инфраструктуры.

Дальнейшая динамика узбекско-оманских отношений во многом будет определяться переходом от достигнутых договоренностей к конкретным экономическим результатам. Реализация совместных инвестиционных инициатив, расширение аграрной торговли и развитие альтернативных логистических маршрутов способны придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству.