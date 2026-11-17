БАКУ/ Trend/ - За первые шесть месяцев текущего иранского года (21 марта — 22 сентября 2026 года) объем кредитования сельскохозяйственного сектора иранскими банками увеличился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта — 22 сентября 2025 года).

Согласно расчетам Trend, основанным на статистических данных Центрального банка Ирана, за шесть месяцев иранские банки предоставили сельскохозяйственному сектору кредиты на сумму 3,09 квадриллиона риалов (около 1,66 миллиарда долларов США). За аналогичный период прошлого года объем выданных кредитов составил 1,65 квадриллиона риалов (около 885 миллионов долларов США).

На пополнение оборотного капитала в сельскохозяйственном секторе было выделено 2,36 квадриллиона риалов (около 1,27 миллиарда долларов США).

За шесть месяцев на создание предприятий, закладку садов и освоение посевных площадей в сельскохозяйственном секторе было предоставлено кредитов на сумму 458 триллионов риалов (около 245 миллионов долларов США).

За тот же период на развитие сельскохозяйственного сектора было предоставлено кредитов на сумму 97,1 триллиона риалов (около 52 миллионов долларов США).

Согласно статистическим данным, в сельскохозяйственном секторе было предоставлено кредитов на безвозмездной основе на сумму 72 триллиона риалов (около 38,5 миллиона долларов США), на приобретение личных средств — 65,7 триллиона риалов (около 35 миллионов долларов США), на развитие самозанятости — 38,7 триллиона риалов (около 20,7 миллиона долларов США), а на ремонт — 197 миллиардов риалов (около 105 тысяч долларов США).

Отметим, что за первые шесть месяцев текущего иранского года банки и финансовые учреждения Ирана предоставили кредиты различным секторам экономики на сумму 55,3 квадриллиона риалов (около 29,6 миллиарда долларов США). Объем кредитования за этот период увеличился на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.