БАКУ /Trend/ - Park Hub Baku, один из стартапов, развивающихся в рамках внутренней программы PASHA Holding WeStart, присоединился к программе Central Eurasia Market Entry (CEME). Программа реализуется на базе Almaty Hub и помогает стартапам подготовиться к выходу на рынок Казахстана.

В июне 2026 года Park Hub Baku занял третье место на пятом Конкурсе стартапов и инновационных проектов (Startups and Innovation Pitch Competition), организованном в Баку Группой Исламского банка развития. По итогам конкурса проект получил бронзовую награду и денежный приз в размере 3 000 долларов США. Park Hub Baku показал лучший результат среди более чем 220 заявок, поданных из Азербайджана в направлении Supply Chain & Smart Cities.

Основатели называют Park Hub «Netflix для парковок». Это B2B-платформа, которая позволяет пользоваться различными партнёрскими парковками города по единой подписке. В Азербайджане компании могут приобретать эту услугу для своих сотрудников.

Ежедневно по дорогам Алматы передвигается до одного миллиона автомобилей. При этом, согласно данным городского акимата, в центральной части города в сети Almaty Parking насчитывается всего около 12 500 парковочных мест.

«Парковка - одна из наиболее острых проблем крупных городов, и её решение не всегда требует строительства новых парковочных объектов. Во многих случаях достаточно более эффективно использовать уже существующие парковочные пространства. Мы уже видим конкретные результаты в Баку: к нашей платформе подключились крупные объекты, а количество пользователей приложения достигло 2 000. Теперь мы хотим масштабировать эту модель в Казахстане. Алматы с его интенсивным транспортным потоком логичный следующий шаг для нас», - отметил основатель и генеральный директор (CEO) Park Hub Орман Султанлы.

Единая подписка Park Hub объединяет бизнес-центры, гостиницы, торговые центры и частные парковки в единую экосистему. Камеры распознавания государственных регистрационных номеров автомобилей обеспечивают бесконтактный въезд и выезд без использования платёжных терминалов и необходимости совершать дополнительные платёжные операции. В приложении также можно отслеживать наличие свободных парковочных мест в режиме реального времени и бронировать их заранее.

За последние шесть месяцев к приложению Park Hub Baku подключились такие крупные объекты, как Crescent Mall, Deniz Mall, Ganjlik Mall, Marriott Boulevard и Dunyagoz, а также различные бизнес-центры и государственные учреждения. На сегодняшний день количество зарегистрированных пользователей платформы достигло 2 000.

Компания предоставляет комплексные решения по управлению парковочными пространствами по принципу «под ключ», включая планирование парковочных зон, установку камер распознавания государственных регистрационных номеров и шлагбаумов, внедрение программного обеспечения, нанесение дорожной разметки и организацию приёма онлайн-платежей.

Развитием Park Hub в Казахстане руководит сооснователь компании и операционный директор (COO) Самир Гадиров. В настоящее время Самир находится в Алматы, где непосредственно занимается запуском деятельности компании на местном рынке и развитием партнёрских отношений.

В рамках 12-недельной программы CEME в Алматы компания устанавливает контакты с местными партнёрами и планирует запустить пилотный проект до конца IV квартала 2026 года. В 2027 году Park Hub намерен укрепить свои позиции на рынке корпоративных парковок Алматы, после чего планирует выйти на рынки Узбекистана и Турции.

Park Hub открыт к сотрудничеству со всеми компаниями, заинтересованными в предоставлении парковочных услуг своим сотрудникам. Компании могут сообщить команде о локациях, которые представляют для них интерес, и своих потребностях. Проект также приглашает к сотрудничеству владельцев парковочных объектов, потенциальных партнёров и инвесторов.

Для получения дополнительной информации посетите сайт parkhub.az или свяжитесь с командой по телефону +994 99 851 55 29 либо по электронной почте [email protected].

О программе CEME

Программа Central Eurasia Market Entry (CEME) оказывает поддержку технологическим компаниям, находящимся на этапах Product-Market Fit и Scaling, в выходе на рынок Казахстана, поиске клиентов и партнёров, а также запуске пилотных проектов.