БАКУ /Trend/ - Определены правила регулирования рабочего времени, времени отдыха и полетного времени членов экипажей самолетов, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.
Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.
Указом обеспечено применение изменений, внесенных в Трудовой кодекс и закон «Об авиации».
Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.
Согласно изменениям, полетное рабочее время начинается с момента прибытия члена экипажа воздушного судна в аэропорт (определяется эксплуатантом воздушного судна) для выполнения одного или нескольких последовательных полетов и продолжается до момента полной остановки движения воздушного судна на земле после завершения последнего полета.
Рабочее время экипажа воздушного судна на самолетах, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, будет определяться по следующим периодам:
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максимальное количество рабочих часов в течение любых 7 последовательных дней;
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максимальное количество рабочих часов в течение любых 14 последовательных дней;
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максимальное количество рабочих часов в течение любых 28 последовательных дней;
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максимальное количество рабочих часов в течение одного календарного года.
Полетное время членов экипажа будет регулироваться по следующим периодам:
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максимальное количество полетных часов в течение любых 28 последовательных дней;
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максимальное количество полетных часов в течение одного календарного года;
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максимальное количество полетных часов в течение любых 12 последовательных календарных месяцев.
Наряду с этим, в Трудовой кодекс внесены изменения адаптационного характера.
Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен утвердить правила регулирования рабочего времени и времени отдыха, в том числе полетного времени и полетного рабочего времени экипажа воздушного судна на самолетах, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.