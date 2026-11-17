БАКУ /Trend/ - Определены правила регулирования рабочего времени, времени отдыха и полетного времени членов экипажей самолетов, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.

Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующий указ.

Указом обеспечено применение изменений, внесенных в Трудовой кодекс и закон «Об авиации».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменениям, полетное рабочее время начинается с момента прибытия члена экипажа воздушного судна в аэропорт (определяется эксплуатантом воздушного судна) для выполнения одного или нескольких последовательных полетов и продолжается до момента полной остановки движения воздушного судна на земле после завершения последнего полета.

Рабочее время экипажа воздушного судна на самолетах, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, будет определяться по следующим периодам:

максимальное количество рабочих часов в течение любых 7 последовательных дней;

максимальное количество рабочих часов в течение любых 14 последовательных дней;

максимальное количество рабочих часов в течение любых 28 последовательных дней;

максимальное количество рабочих часов в течение одного календарного года.

Полетное время членов экипажа будет регулироваться по следующим периодам:

максимальное количество полетных часов в течение любых 28 последовательных дней;

максимальное количество полетных часов в течение одного календарного года;

максимальное количество полетных часов в течение любых 12 последовательных календарных месяцев.

Наряду с этим, в Трудовой кодекс внесены изменения адаптационного характера.

Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен утвердить правила регулирования рабочего времени и времени отдыха, в том числе полетного времени и полетного рабочего времени экипажа воздушного судна на самолетах, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.