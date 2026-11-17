БАКУ /Trend/ - Объем внешней и взаимной торговли Кыргызстана за январь–сентябрь 2026 года достиг 14,1 млрд долларов, что на 16,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Национального статистического комитета Кыргызстана.

Согласно информации, рост товарооборота обусловлен увеличением импорта на 16% и экспорта на 19,3%. При этом на экспорт пришлось 19% общего объема торговли, а на импорт — 81%.

Сообщается, что товарооборот Кыргызстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 5,2 млрд долларов, увеличившись на 11,3% в годовом выражении. Вместе с тем экспорт в государства союза сократился на 8,2%, тогда как импорт вырос на 16,5%.

Ключевыми торговыми партнерами Кыргызстана в рамках ЕАЭС остаются Россия и Казахстан, на которые приходится 61,5% и 35,2% взаимной торговли соответственно.

На страны союза пришлось 36,7% общего товарооборота Кыргызстана, включая 32,9% экспорта и 37,6% импорта.

Внешняя торговля с государствами за пределами ЕАЭС достигла 8,9 млрд долларов, что на 20% больше, чем за январь–сентябрь 2025 года. На эти страны пришлось 63,3% общего товарооборота республики, в том числе 67,1% экспорта и 62,4% импорта.