БАКУ /Trend/ - Определяется предел критерия нуждаемости на 2027 год в Азербайджане.

Как сообщает корреспондент Trend, согласно законопроекту «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2027 год», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, предел критерия нуждаемости в целях назначения адресной государственной социальной помощи на 2027 год будет установлен в размере 314 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.