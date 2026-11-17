БАКУ /Trend/ - В небе над Ормузским проливом сбит принадлежащий США беспилотный летательный аппарат типа Lucas.

Об этом распространила информацию армия Ирана.

«Силами противовоздушной обороны армии Ирана сбит беспилотный летательный аппарат, принадлежащий США», — отмечается в информации.

Напомним, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) также объявил сегодня о сбитом к югу от острова Кешм американском БПЛА MQ-1.

Отметим, что очередной виток напряженности в американо-иранских отношениях начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив об ответе на атаку на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализована.