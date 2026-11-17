БАКУ /Trend Life/ — Свою первую любовь к ковру он унаследовал от матери, первые представления о красоте - от родной Шуши, а стремление познать тайны национального искусства пронёс через всю жизнь. Лятиф Керимов принадлежал к тем редким мастерам, для которых творчество - настоящее призвание. 17 ноября 2026 года исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося художника, ковроведа, педагога, народного художника Азербайджана Лятифа Гусейн оглу Керимова - человека, чьё имя стало неотъемлемой частью истории национального искусства. В соответствии с указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 120-летие выдающегося художника отмечается на государственном уровне. Об этом говорится в сообщении пресс-службы музея.

Истоки и воздух Шуши

Его детство прошло в атмосфере народных ремёсел и традиций. Отец занимался изготовлением каракулевых шапок, мать ткала ковры. По семейному преданию, свой первый узелок на ковровом станке Лятиф завязал ещё в раннем детстве.

Когда мальчику исполнилось шесть лет, семья переехала в иранский город Мешхед. Здесь он окончил медресе, а в четырнадцать начал работать в ковровой лавке, постепенно открывая для себя удивительный мир орнаментов, красок и ткацкого мастерства. Позже учился у известных наставников, изучал персидскую миниатюру, интересовался литературой, театром и музыкой. Его творческая натура не знала границ.

Несмотря на долгие годы, проведённые вдали от родины, связь с Шушой оставалась для него особенной. Впоследствии, вспоминая родной город, Керимов с редкой простотой и глубиной говорил: "Шуша — это мой воздух". В этих словах - не просто любовь к месту рождения, а ощущение духовных корней, без которых невозможно представить его личность и творчество.

От традиции к новаторству

В 1929 году Керимов вернулся на родину. Он сразу включился в работу по развитию ковроткачества: организовывал профессиональные курсы в Шуше, позднее - в Губе и Баку, обучал молодых ткачей, совершенствовал технологии и разрабатывал новые художественные решения. Для него было важно не только создавать полотна, но и передавать накопленные знания следующим поколениям.

Уже в ранних произведениях проявился его особый почерк. Ковёр "Афшан", завершённый в 1932 году, стал одним из первых ярких свидетельств творческой индивидуальности художника. Он смело переосмысливал традиционные композиции, искал новые сочетания цветов, обращался к сюжетным и портретным изображениям. В его творчестве появились ковры, посвящённые выдающимся представителям литературы и культуры, в том числе Фирдоуси, Низами и Самеду Вургуну.

Керимов был удивительно разносторонним художником. Помимо ковров, он создавал эскизы ювелирных украшений, расписывал фарфоровые вазы, занимался резьбой по дереву, разрабатывал архитектурный декор. Любовь к театру воплотилась в необычном триптихе "Состояние", "Тишина" и "Переход", где через образы театральных масок он передал сложные переживания человека.

Особое место в его жизни занимала музыка. Родившись в Шуше, колыбели азербайджанского мугама, он тонко чувствовал её выразительность. Музыкальность ощущается и в его ковровых композициях - в ритме орнаментов, гармонии оттенков, чередовании линий и форм. Среди любимых мугамов Керимова были "Баяты-Шираз" и "Сегях", которые особенно глубоко затрагивали его душу.

Ковёр как наука и летопись народа

Одной из главных заслуг Лятифа Керимова является то, что он поднял изучение азербайджанского ковра на научный уровень. Десятилетиями он исследовал старинные изделия, путешествовал по регионам, зарисовывал орнаменты, изучал особенности различных ковровых школ. Итогом этой огромной работы стал фундаментальный трёхтомный труд "Азербайджанский ковёр". Первый том вышел в 1961 году, второй и третий — в 1983-м. В книге были систематизированы особенности национального ковроткачества, подробно рассмотрены региональные школы, композиции и орнаментальные мотивы. Этот труд стал настоящей энциклопедией коврового искусства.

Для Керимова старинный ковёр был не просто ремесленным изделием, а своеобразной летописью человеческой жизни. Он с особым уважением относился к полотнам, созданным неизвестными ткачами, чьи имена не сохранились в истории. Размышляя об их творениях, он отмечал: "Мне очень нравятся такие ковры, по ним можно читать саму жизнь". За каждым оттенком нити, за каждым узором и едва заметным изменением композиции он умел увидеть тепло рук и память поколений.

Музей и живое наследие

В 1967 году по инициативе и при активном участии Керимова в Баку был создан первый в мире музей ковра. Исследователь мечтал о том, чтобы ковёр воспринимался не только как предмет быта, но и как самостоятельное произведение искусства, хранящее историческую память народа. Эта мечта осуществилась: сегодня Азербайджанский национальный музей ковра носит его имя - заслуженное признание человека, стоявшего у истоков его создания.

Керимов с одинаковой любовью относился ко всем своим работам. На вопрос о наиболее любимом из созданных полотен, он отвечал: "Все ковры, которые я создал, дороги мне". За этой фразой чувствуется отношение подлинного творца к своему труду: каждый ковёр был для него частью жизни, пережитых эмоций, поисков и открытий.

Но думал он не только о собственных произведениях, прекрасно понимая, как важно сохранить это искусство для будущего. Своим ученикам и всем, кто связан с ковроткачеством, он оставил мудрое напутствие: "Берегите ковёр. Это постоянный спутник, который никогда не оставит вас, никогда не подведёт. Ковёр всегда защищает, оберегает, помогает и приносит радость!"

Сегодня, отмечая 120-летие со дня рождения Лятифа Керимова, Азербайджан вновь обращается к его богатейшему наследию. Выставки, научные встречи и культурные проекты в Баку и за рубежом, в том числе юбилейные экспозиции в Вене, знакомят новые поколения с его творчеством и открывают миру красоту и самобытность азербайджанского ковра.

Проходят годы, сменяются поколения, но созданные мастером ковры продолжают жить, сохраняя тепло человеческих рук, мелодию родной земли и память народа. Лятиф Керимов оставил после себя не только прекрасные произведения и фундаментальные научные труды - он подарил национальному искусству новое дыхание, помог ему обрести достойное место в мировой культуре.

Он очень любил ковёр, знал его историю, чувствовал его красоту и хотел, чтобы это искусство никогда не забывали. И сегодня его желание продолжает сбываться…: азербайджанские ковры живут, создаются, находят новых почитателей, а имя Лятифа Керимова помнят и ценят

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