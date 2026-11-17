БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,92 доллара США, или на 3,8%, составив 98,76 доллара США за баррель.

Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 3,97 доллара США, или на 4%, и составила 94,82 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,48 доллара США, или на 4,8%, составив 68,72 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,07 доллара США, или на 3,2%, составив 93,04 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно информации Trading Economics, цена нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 92 долларов за баррель, продолжив снижение предыдущей торговой сессии. Ожидания увеличения мирового предложения нефти перевесили сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

"Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует профицит предложения на уровне около 2 миллионов баррелей в сутки в текущем квартале, в то время как Goldman Sachs предупредил о возможном избытке нефти на рынке в следующем году.

Между тем, согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), объем поставок нефти через Ормузский пролив в третьем квартале вырос на 78 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 9,1 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, в октябре добыча нефти в Саудовской Аравии значительно увеличилась. При этом королевство и Объединенные Арабские Эмираты снизили официальные отпускные цены на нефть, чтобы сохранить конкурентоспособность и защитить свою долю рынка", - передает Trading Economics.

Отмечается, что на геополитическом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не допустит перерастания конфликта с Ираном в затяжное военное противостояние, исключив возможность участия США в нем даже в течение двух лет.