БАКУ/ Trend/ - В Грузии введена новая пошлина в размере 450 лари (около 174 долларов) при реэкспорте автомобилей.

Новый платеж, введенный Службой доходов Грузии, вступил в силу 16 ноября 2026 года.

Пошлина распространяется на таможенное оформление реэкспорта легковых автомобилей. Это решение увеличит расходы лиц, ввозящих автомобили в Азербайджан через Грузию, а также предпринимателей, занимающихся торговлей автомобилями.

По информации грузинского издания BM.GE, до сих пор в связи с реэкспортом автомобилей в Агентстве обслуживания министерства внутренних дел Грузии осуществлялся платеж в размере около 600 лари. С добавлением новой платы за услуги в размере 450 лари общие расходы на оформление одного автомобиля достигнут примерно 1 050 лари.

По словам руководителя Ассоциации импортеров и автовладельцев Алекси Нониадзе, новая пошлина создаст дополнительную финансовую нагрузку для импортеров автомобилей, дилеров и логистических компаний. По его мнению, из-за превышения предложения над спросом на рынке часть дополнительных расходов может лечь на плечи продавцов.

Отметим, что Грузия является одним из основных направлений реэкспорта автомобилей для Азербайджана. За первые девять месяцев 2026 года из Грузии в Азербайджан были экспортированы автомобили на сумму 150 миллионов долларов. Этот показатель на 12 процентов меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Ожидается, что новая пошлина повлияет на цены автомобилей, ввозимых в Азербайджан, и на объем торговли автомобилями через Грузию.