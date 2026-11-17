БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел встречи с высокопоставленными представителями Европейского союза, в ходе которых обсуждались развитие двусторонних отношений и расширение сотрудничества в различных сферах.

Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, встречи состоялись с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Олофом Скугом и заместителем генерального секретаря по вопросам мира, безопасности и обороны Дэвидом Квачем.

Стороны обсудили стратегическую значимость отношений между Азербайджаном и ЕС, которые продолжают развиваться благодаря регулярным политическим контактам и расширению повестки практического сотрудничества.

Особое внимание было уделено роли Азербайджана как надежного энергетического партнера Европы, а также его вкладу в укрепление региональных транспортных связей, в частности посредством Среднего коридора.

Кроме того, обсуждались новые направления взаимодействия, включая возобновляемую энергетику, цифровизацию, инновации и инвестиции.

Х.Гаджиев подчеркнул важность сохранения динамики двустороннего взаимодействия и преобразования достигнутых договоренностей в результаты, отвечающие взаимным интересам сторон.