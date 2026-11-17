БАКУ /Trend/ - Расширение пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP) на 1,2 млрд кубометров в год способствовало увеличению скорректированной чистой прибыли итальянской компании Snam от инвестиций в долевой капитал, говорится в последнем отчете компании.

"Скорректированная чистая прибыль от инвестиций в долевой капитал составила 293 млн евро. Небольшой рост по сравнению с первыми девятью месяцами 2025 года (на 3 млн евро, или 1%) обусловлен прежде всегоувеличением вклада TAP после расширения пропускной способности на 1,2 млрд кубометров в год с января 2026 года и увеличением вклада Italgas после консолидации 2iRetegas, начавшейся в апреле 2025 года, несмотря на сокращение доли участия Snam", - говорится в отчете.

В то же время, согласно отчету, общая выручка Snam за первые девять месяцев 2026 года составила 3,043 млрд евро, увеличившись на 244 млн евро, или 8,7% (на 10,8% без учета разового эффекта), по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Основным фактором роста стало увеличение регулируемых доходов от деятельности в сфере газовой инфраструктуры — на 207 млн евро, или 8%.

Отметим, что TAP является европейским участком Южного газового коридора, по которому природный газ с месторождения "Шах Дениз" в Азербайджане поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 877 километров. Он проходит от греко-турецкой границы через Грецию и Албанию, пересекает Адриатическое море и достигает южного побережья Италии.

Первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 млрд кубометров газа в год с возможностью увеличения до 20 млрд кубометров.

Газопровод также создает возможности для транспортировки газа на рынки более широкого региона через существующую и потенциальную новую инфраструктуру. TAP соединен с интерконнектором Греция-Болгария (IGB), который был введен в коммерческую эксплуатацию в 2022 году и обеспечил возможность поставок каспийского газа в Болгарию.

За шесть лет эксплуатации TAP транспортировал в Европу более 64 млрд кубометров газа.

Акционерами Трансадриатического газопровода являются bp (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (20%) и Enagás (20%).