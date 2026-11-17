БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым приняла участие в 62-м заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходившем 14–15 ноября в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, на заседании, в котором приняли участие руководящие лица органов прокуратуры различных стран мира и представители Ассоциации, были обсуждены деятельность организации, формирование ее руководящих органов, направления развития международного сотрудничества прокуроров мира в международной сфере, а также основные задачи на предстоящий период.

В связи с назначением президента МАП Хуана Баутисты Махикеса министром юстиции Аргентины, в рамках заседания путем голосования исполнение этих обязанностей было временно возложено на члена Исполнительного комитета МАП Мохамеда Хасана, который будет исполнять эту должность до избрания нового президента.

В повестку дня заседания вошли вопросы, связанные со складом Исполнительного комитета Ассоциации, предусмотренными изменениями на руководящих должностях организации, совершенствованием Устава и внутренних процедур, финансовыми и организационными делами, а также организацией международных и региональных мероприятий. На мероприятии также были рассмотрены новые кандидатуры, предложенные на руководящие должности организации. Соответственно, Ингрид Машль-Клаузен, работавшая на различных руководящих должностях в прокурорских системах Австрии и Шотландии, была выдвижена кандидатом на должность генерального секретаря ассоциации, а Эндрю Ричардсон – на должность главного советника.

Отметим, что данные кандидатуры были утверждены на упомянутые должности на прошедшем 16 ноября в гибридном формате Общем собрании ассоциации. Кроме того, на собрании главный советник структуры Тарика Джаяратне, выступившая среди прочих вопросов с отчетом о деятельности Ассоциации, высоко оценила тренинг на тему «Уголовное преследование по цифровым доказательствам и киберпреступлениям», проведенный в Национальной академии авиации в рамках ее визита в Азербайджан в июне 2026 года, и отметила эту инициативу как успешный пример в плане передового опыта для международных органов прокуратуры и организации аналогичных мероприятий в будущем.

На 62-м заседании Исполнительного комитета также обсуждались вопросы, связанные с расширением международных связей Ассоциации, обменом опытом между членами организации, профессиональной подготовкой прокуроров, деятельностью специализированных сетей МАП, развитием учебных программ и международными мероприятиями, которые пройдут в предстоящие годы.

Генеральный прокурор Кямран Алиев, принимавший участие в мероприятии в качестве вице-президента МАП, довел до внимания, что Азербайджан принимает активное участие в деятельности ассоциации, наша страна придает важное значение ее развитию. Было отмечено, что в рамках прогрессивных реформ, осуществляемых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принимаются последовательные меры по приведению деятельности органов прокуратуры в соответствие с требованиями современного периода, расширению международного правового сотрудничества и усилению борьбы с традиционными и новыми проявлениями преступности. В этом контексте организация на высоком уровне в 2024 году в Баку 29-й ежегодной конференции МАП, а также представленность Азербайджана в руководящих органах Ассоциации были отмечены как показатель эффективного сотрудничества нашей страны с этой уникальной и эффективной платформой прокуроров мира.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления международного сотрудничества органов прокуратуры, современных вызовов в борьбе с транснациональной преступностью и развития профессиональных связей, а также главой делегации нашей страны были проведены плодотворные встречи с отдельными зарубежными коллегами. Кроме того, генеральный прокурор посетил посольство нашей страны в Аргентине, встретился с сотрудниками и обменялся мнениями об укреплении связей и сотрудничества между странами в различных сферах.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи генерального прокурора Кямрана Алиева с федеральным генеральным прокурором Республики Аргентина Эдуардо Касалем, главным прокурором Автономного города Буэнос-Айрес Мартином Лопесом Савалетой и министром юстиции страны Хуаном Баутистой Махикесом. На встречах также присутствовал посол Азербайджана в Аргентине Рамзи Теймуров.