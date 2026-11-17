БАКУ /Trend/ - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) открыт к рассмотрению возможности участия в последующих этапах проекта "Каспийский зелёный энергетический коридор", предусматривающего объединение энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана для развития торговли электроэнергией из возобновляемых источников и её дальнейшего экспорта в Европу.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend вице-президент АБИИ по инвестиционным решениям Аджай Бхушан Пандей.

По его словам, проект "Каспийский зелёный энергетический коридор", наряду с инициативами в области морской ветроэнергетики, открывает большие возможности для реализации потенциала возобновляемой энергетики Каспийского региона, укрепления региональной энергетической взаимосвязанности и развития трансграничной торговли электроэнергией.

"Поддержка АБИИ на начальном этапе подготовки этих инициатив отражает нашу приверженность содействию преобразованию масштабных региональных инфраструктурных планов в инвестиционные проекты, готовые к финансированию. Проекты такого масштаба и сложности требуют тщательной технической, экологической и коммерческой оценки, а также эффективной координации между участвующими странами и заинтересованными сторонами.

В перспективе мы сохраняем готовность к рассмотрению возможностей участия в последующих этапах финансирования по мере продвижения этих инициатив. Любые потенциальные инвестиции будут зависеть от степени готовности проектов, их технической и коммерческой жизнеспособности, а также от прохождения установленных банком процедур оценки и одобрения", - отметил вице-президент АБИИ.

Пандей подчеркнул, что более широкая задача банка заключается в создании условий для устойчивых инфраструктурных инвестиций, способствующих укреплению региональной взаимосвязанности и привлечению дополнительного государственного и частного капитала.

"Трансграничная энергетическая взаимосвязанность полностью соответствует стратегическим приоритетам АБИИ, особенно в тех случаях, когда она способствует интеграции возобновляемых источников энергии, укреплению энергетической безопасности и развитию регионального экономического сотрудничества. Проект "Каспийский зелёный энергетический коридор" может внести вклад в достижение этих целей, открывая новые возможности для обмена электроэнергией и соединяя источники возобновляемой энергии с региональными рынками", - сказал он.

Вице-президент АБИИ также обратил внимание на то, что создание подводной инфраструктуры для передачи электроэнергии представляет собой технически сложный и капиталоёмкий процесс.

"Успешная реализация таких проектов зависит от проведения всесторонних технико-экономических исследований, наличия чётких коммерческих и нормативно-правовых механизмов, оценки экологических и социальных последствий, а также эффективной координации между участвующими странами и инициаторами проектов.

Поэтому первый этап технико-экономической проработки имеет важное значение для формирования технической и коммерческой основы проекта. АБИИ сохраняет открытость к изучению возможностей участия в последующих этапах по мере продвижения проекта и формирования необходимых инвестиционных механизмов. Любое потенциальное финансирование будет осуществляться с соблюдением действующих политик банка и установленных процедур оценки и одобрения", - добавил Пандей.

Перспективные инвестиционные возможности АБИИ в секторе ВИЭ Азербайджана

Пандей заявил, что АБИИ видит дополнительные возможности для развития всей цепочки создания стоимости в секторе возобновляемой энергетики Азербайджана.

По его словам, Азербайджан располагает значительным потенциалом для дальнейшего развития возобновляемых источников энергии и укрепления своих позиций в качестве важного участника региональной энергетической взаимосвязанности.

"АБИИ уже оказал поддержку развитию возобновляемой энергетики страны, в том числе одобрил несувeренное финансирование в размере 170 миллионов долларов для солнечных фотоэлектрических проектов в Банкя и Билясуваре общей установленной мощностью 760 МВт. Кроме того, мы изучаем дополнительные возможности, включая предлагаемый проект строительства наземной ветроэлектростанции "Абшерон-Гарадаг" мощностью 200 МВт.

В перспективе мы видим возможности для инвестиций на всех этапах энергетической цепочки. Наряду с дальнейшим наращиванием мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников, всё большее значение будут приобретать инвестиции в системы аккумуляторного хранения энергии, передачу электроэнергии и модернизацию электросетей. Это необходимо для интеграции возобновляемых источников энергии с переменной выработкой, повышения надёжности энергосистемы и содействия развитию торговли электроэнергией", - отметил он.

Вице-президент АБИИ считает, что морская ветроэнергетика является перспективным направлением долгосрочного развития с учётом потенциала возобновляемых источников энергии Каспийского моря.

"Реализация этого потенциала потребует тщательной подготовки проектов, включая проведение технических и экологических оценок, создание необходимой сопутствующей инфраструктуры и формирование соответствующих коммерческих механизмов. Важно отметить, что Совместная декларация о стратегическом сотрудничестве, подписанная с Азербайджаном в сентябре 2025 года, создаёт основу для углубления нашего партнёрства и разработки многолетней инвестиционной программы.

Это сотрудничество охватывает не только возобновляемую энергетику, но и климатоустойчивую инфраструктуру, региональную взаимосвязанность и привлечение частных инвестиций, в том числе посредством механизмов государственно-частного партнёрства. В более широком контексте наша цель - содействовать устойчивому развитию как Азербайджана, так и всего региона. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с Азербайджаном для преобразования этих общих приоритетов в инвестиционные проекты, готовые к финансированию", - пояснил Пандей.

Региональные приоритеты АБИИ в области климатического финансирования и инвестиций в инфраструктуру Центральной Азии

Пандей подчеркнул, что АБИИ постепенно переходит от финансирования отдельных объектов возобновляемой энергетики к поддержке более комплексных и устойчивых инфраструктурных систем в Центральной Азии.

По его словам, Центральная Азия является важным регионом для АБИИ с учетом значительных потребностей в инвестициях в инфраструктуру, потенциала возобновляемой энергетики и подверженности климатическим рискам.

"Мы активно поддерживаем энергетический переход в таких странах, как Узбекистан и Казахстан, где инвестиции в возобновляемую энергетику все чаще дополняются развитием систем накопления энергии и сопутствующей электроэнергетической инфраструктуры. Например, в Узбекистане АБИИ оказал поддержку развитию ветроэнергетики и систем накопления энергии на основе аккумуляторных батарей, в том числе одобрил проект строительства ветроэлектростанции Nukus II мощностью 200 МВт и системы накопления энергии (BESS). Это отражает важность повышения гибкости энергосистемы по мере увеличения мощностей возобновляемой энергетики.

В Казахстане мы также изучаем возможности реализации проектов, объединяющих производство возобновляемой энергии, системы ее накопления и инфраструктуру передачи электроэнергии. Наша деятельность охватывает и другие страны региона, включая Кыргызскую Республику и Таджикистан, где мы оказывали поддержку проектам в сфере водных ресурсов и транспортной инфраструктуры", - пояснил он.

Пандей отметил, что подход банка постепенно меняется: вместо финансирования отдельных объектов возобновляемой энергетики акцент делается на поддержку более интегрированных и устойчивых инфраструктурных систем.

"Это открывает возможности для реализации проектов в области передачи электроэнергии, модернизации энергосетей, управления водными ресурсами, климатоустойчивой инфраструктуры и региональной взаимосвязанности. Водная безопасность имеет особое значение для Центральной Азии, где изменение климата может усугублять существующие проблемы с доступностью водных ресурсов и устойчивостью инфраструктуры. Мы также признаем важность создания благоприятных политических и нормативно-правовых условий. С помощью наших финансовых инструментов и партнерств мы поддерживаем реформы, способствующие привлечению частных инвестиций и укреплению условий для устойчивого развития инфраструктуры.

Мы не применяем фиксированный рейтинг стран Центральной Азии по объемам климатического финансирования. Наша деятельность определяется приоритетами стран-членов банка, ожидаемым эффектом потенциальных инвестиций для развития и степенью готовности проектов. Мы продолжим сотрудничать со странами региона для выявления возможностей, в рамках которых АБИИ сможет обеспечить наибольшую добавленную стоимость", - добавил он.

Целевые показатели климатического финансирования АБИИ для Азербайджана и Центральной Азии до 2030 года

Пандей отметил, что АБИИ рассматривает возможности расширения поддержки климатических инвестиций в Азербайджане и странах Центральной Азии.

По его словам, Корпоративная стратегия банка определяет общие целевые показатели финансирования на уровне всей организации, а не устанавливает фиксированные объемы климатического финансирования для отдельных стран или регионов.

"Наши инвестиции в регионе будут определяться приоритетами стран-членов, готовностью проектов к реализации, их вкладом в развитие и инвестиционными критериями банка. Обновленная в 2025 году Корпоративная стратегия АБИИ предусматривает увеличение ежегодного объема финансирования до 17 миллиардов долларов к 2030 году, включая частный капитал, непосредственно мобилизованный банком.

На ежегодном заседании АБИИ в 2026 году президент банка Цзоу Цзяи обозначила дополнительную цель – примерно удвоить ежегодный объем финансирования, доведя его до 20 миллиардов долларов к 2030 году. Мы также сохраняем приверженность направлению более половины собственных ежегодных средств на климатические инвестиции", - сказал он.

Вице-президент отметил, что Азербайджан и Центральная Азия располагают значительным потенциалом для содействия достижению этих целей, прежде всего в таких направлениях, как возобновляемая энергетика, системы накопления энергии, передача электроэнергии, устойчивый транспорт, водная инфраструктура и повышение устойчивости к климатическим изменениям.

"Привлечение частного капитала будет иметь решающее значение для удовлетворения инфраструктурных потребностей региона. АБИИ стремится содействовать этому посредством нескольких взаимодополняющих механизмов. Во-первых, банк может предоставлять долгосрочное финансирование и участвовать в совместном финансировании проектов, помогая привлекать коммерческие банки и институциональных инвесторов. Во-вторых, мы можем поддерживать проекты государственно-частного партнерства, содействуя разработке соответствующих финансовых структур и механизмов распределения рисков, в том числе предоставляя гарантии там, где это целесообразно, особенно при реализации масштабных инфраструктурных проектов.

В-третьих, благодаря поддержке подготовки проектов и сотрудничеству с правительствами и партнерами по развитию мы можем помогать устранять технические, нормативные и институциональные барьеры, которые могут препятствовать частным инвестициям. Наконец, наш инструмент финансирования на основе политики, ориентированной на климатические цели (Climate-Focused Policy-Based Financing), предоставляет дополнительные возможности для поддержки реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата и формирование портфеля перспективных климатических инфраструктурных проектов, готовых к финансированию", - отметил он.

Пандей подчеркнул, что задача АБИИ заключается в обеспечении каталитической роли финансирования банка, чтобы привлекать дополнительные ресурсы и содействовать развитию устойчивой инфраструктуры в масштабах, которые невозможно обеспечить исключительно за счет государственных средств.

Ключевые приоритеты АБИИ в сфере зелёного финансирования

Пандей подчеркнул, что зеленая инфраструктура занимает центральное место в мандате банка.

"Наш подход основан на понимании того, что устойчивая инфраструктура должна способствовать экономическому развитию, повышать устойчивость к внешним воздействиям и содействовать переходу к низкоуглеродной экономике, одновременно обеспечивая более широкие экологические преимущества, в том числе для природы и биоразнообразия.

Наша корпоративная стратегия предусматривает направление более 50 процентов ежегодного объема финансирования на климатические инвестиции, при этом совокупный объем климатического финансирования к 2030 году должен превысить 50 миллиардов долларов. Уже в 2025 году на климатическое финансирование пришелся 71 процент от общего объема одобренного финансирования по сравнению с 67 процентами в 2024 году", - пояснил он.

Вице-президент отметил, что приоритетными направлениями деятельности АБИИ являются возобновляемая энергетика, системы накопления энергии, передача электроэнергии и модернизация электросетей, повышение энергоэффективности, устойчивый транспорт, водная инфраструктура и развитие инфраструктуры, устойчивой к климатическим изменениям.

"Мы все чаще выходим за рамки поддержки отдельных проектов, уделяя внимание более широким инфраструктурным системам и необходимым условиям для ускорения зеленого перехода. Мы используем широкий спектр финансовых инструментов, включая суверенные и несуверенные кредиты, долевое участие в инвестициях, гарантии, финансирование через финансовых посредников, а также партнерство с другими институтами финансирования развития. Наш инструмент финансирования на основе политики, ориентированной на климатические цели (Climate-Focused Policy-Based Financing), также позволяет нам поддерживать политические и институциональные реформы, способствующие привлечению инвестиций в низкоуглеродную инфраструктуру и инфраструктуру, устойчивую к климатическим изменениям", - сказал он.

Пандей заявил, что привлечение частного капитала является одним из центральных элементов подхода банка.

"К 2030 году мы намерены довести долю финансирования частного сектора до 50 процентов, учитывая как собственное финансирование банка, так и непосредственно мобилизованный частный капитал. Благодаря финансированию, технической экспертизе, поддержке подготовки проектов и партнерству мы стремимся повышать инвестиционную привлекательность проектов, снижать инвестиционные риски и привлекать дополнительных инвесторов, в том числе посредством механизмов государственно-частного партнерства. В конечном итоге наша цель заключается не только в финансировании отдельных зеленых проектов, но и в формировании условий для масштабного привлечения инвестиций в устойчивую инфраструктуру", - заключил он.