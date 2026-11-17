БАКУ /Trend/ - Турция, Грузия и Казахстан по-разному адаптируют национальное банковское регулирование к международным стандартам Basel III, направленным на повышение устойчивости банковской системы, укрепление достаточности капитала и совершенствование управления рисками.

Как говорится в отчете Fitch Ratings "Emerging Markets Rolling Out Basel III at Different Speeds", подходы этих стран и сроки внедрения стандартов различаются.

"Турция находится на переходном этапе внедрения окончательных стандартов Basel III. Ожидается, что их применение в банковском секторе страны начнется в 2027 году.

Банковское регулирование Турции предусматривает минимальные нормативы достаточности капитала: 4,5 процента для капитала первого уровня (CET1), 6 процентов для капитала первого уровня (Tier 1) и 8 процентов для совокупного капитала. При этом регулятор рекомендует банкам поддерживать целевой показатель достаточности капитала на уровне 12 процентов.

Дополнительно турецкие банки должны соблюдать требования к буферу сохранения капитала в размере 2,5 процента, буферу системной значимости банков (D-SIB) в диапазоне от 1 до 3 процентов, а также индивидуальные требования по контрциклическому буферу капитала.

В начале 2026 года банковский регулятор Турции отменил ряд временных послаблений при расчете активов, взвешенных по риску (RWA). В результате показатели достаточности капитала банков снизились. На них также повлияли длительный период высоких процентных ставок и макропруденциальные ограничения, сдерживающие внутреннее наращивание капитала", - передает агентство.

Fitch отмечает, что нормативная база Грузии уже в значительной степени соответствует принципам Basel III.

"Национальный банк страны применяет минимальные требования к капиталу CET1 на уровне 4,5 процента, Tier 1 - 6 процентов и совокупному капиталу - 8 процентов, а также дополнительные буферы.

В частности, буфер сохранения капитала составляет 2,5 процента, контрциклический буфер - 1 процент (его полное введение запланировано на март 2027 года), а буфер для системно значимых банков может достигать 2,5 процента.

Помимо этого, грузинские банки обязаны выполнять дополнительные требования второго компонента Basel III (Pillar 2), учитывающие риски, недостаточно охваченные базовыми нормативами. К ним относятся валютные риски кредитования, концентрация кредитного портфеля и результаты стресс-тестирования", - сообщает Fitch.

В Казахстане требования к достаточности капитала также основаны на принципах Basel III, однако адаптированы к особенностям национального банковского сектора. Минимальные нормативы составляют 5,5 процента для CET1, 6,5 процента для Tier 1 и 8 процентов для совокупного капитала.

"Эти требования дополняются индивидуальными надзорными надбавками к капиталу в размере от 0 до 6 процентов активов, взвешенных по риску, а также дополнительным буфером до 3 процентов, который может устанавливаться по итогам ежегодного надзорного стресс-тестирования.

В Казахстане также действует контрциклический буфер в размере 2 процентов для розничных кредитных рисков. Он вступил в силу 1 апреля 2026 года на фоне быстрого роста потребительского кредитования.

Кроме того, страна внедряет требования к совокупной способности поглощения убытков (TLAC) для системно значимых банков. Согласно решению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, утвержденному в августе 2026 года, норматив будет поэтапно повышаться с 13 процентов активов, взвешенных по риску, в 2027 году до 18 процентов с 1 января 2032 года.

В отличие от Турции, Казахстан не объявлял о единой комплексной программе внедрения окончательного пакета Basel III. Вместо этого страна постепенно совершенствует систему банковского надзора, стресс-тестирования, оценки качества активов и урегулирования проблемных банков", - говорится в информации Fitch.

Согласно отчету, в Турции также не ожидается изменений в регулировании, которые могли бы привести к исключению существующих инструментов дополнительного капитала первого уровня (AT1) и капитала второго уровня (Tier 2) банков из числа инструментов, соответствующих требованиям Basel III.

По данным Fitch, турецкие банки часто используют инструменты AT1 и субординированные облигации Tier 2, номинированные в иностранной валюте. Они обеспечивают долгосрочное финансирование, поддерживают капитализацию банков и частично защищают их от обесценения турецкой лиры.

Кроме того, Турция уже внедрила норматив коэффициента левереджа в соответствии с требованиями Basel III после завершения переходного периода.

"Его минимальное значение установлено на уровне 3 процентов, однако окончательная калибровка пока не определена. Банковское агентство по регулированию и надзору Турции (BRSA) может установить более жесткие требования для всех банков или отдельных банковских групп".

В Грузии минимальное значение коэффициента левереджа установлено на уровне 5 процентов, что превышает базовое требование Базельского комитета по банковскому надзору. В Казахстане соответствующий норматив в размере 3 процентов действует с 1 января 2026 года.

Fitch также обращает внимание на ограниченное применение внутреннего рейтингового подхода (IRB) для расчета требований к капиталу по кредитному риску в Турции. Первым разрешение на его использование в 2021 году получил Yapi ve Kredi Bankasi, а Türkiye Is Bankasi получила одобрение на переход к этому подходу с июля 2026 года. Ожидается, что другие банки также могут внедрить IRB, однако его применение в целом останется ограниченным.

"При этом Турция планирует внедрить минимальный порог капитала (output floor) в соответствии с окончательными стандартами Basel III. Расчет активов, взвешенных по риску, для определения этого порога будет основываться на стандартизированных подходах.

В Грузии Национальный банк планирует в 2026-2027 годах обновить стандартизированный подход к оценке кредитного риска с учетом требований Basel III. Использование внутренних моделей расчета кредитного риска отечественными банками не разрешено.

В Казахстане регулирование также основывается на стандартизированном подходе к расчету активов, взвешенных по кредитному риску. Банки используют внутренние модели преимущественно для управления рисками и оценки ожидаемых кредитных потерь, однако широкая нормативная база для применения IRB при расчете капитала в рамках первого компонента Basel III отсутствует. В связи с этим требования к минимальному порогу капитала (output floor) в казахстанском банковском регулировании не применяются", - передает Fitch.