БАКУ /Trend/ - Великобритания готова поддерживать развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане, в том числе посредством экспортного финансирования объемом до 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Об этом во вторник, отвечая на вопрос Trend, заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку.

По его словам, значительная часть электроэнергии в самой Великобритании уже вырабатывается из возобновляемых источников, и страна заинтересована в передаче своего опыта другим государствам, стремящимся развивать этот сектор.

В качестве примера британских инноваций в области солнечной энергетики посол привел деятельность bp, реализующей крупный проект солнечной электростанции в Азербайджане.

Он также отметил перспективы сотрудничества в сфере межсистемных соединений, позволяющих передавать электроэнергию на большие расстояния.

"Мы активно работаем над этим направлением сотрудничества и надеемся, что в ближайшие недели появятся хорошие новости", - сказал Норман.

Посол также сообщил, что Великобритания располагает механизмом экспортного кредитования, общий объем которого достигает 5 миллиардов фунтов стерлингов.

"Компании могут воспользоваться этим финансированием, если в экспортируемой продукции или проекте присутствует британская составляющая. Это финансирование также доступно для зеленых проектов", - добавил дипломат.