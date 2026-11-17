БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев провел ряд встреч с высокопоставленными представителями Европейского союза, в ходе которых обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС.

Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, встречи состоялись с генеральным директором Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и Восточного соседства (DG ENEST) Гертом Яном Купманом, главным советником по внешней политике президента Европейского совета Анной-Марией Бурой, а также главным дипломатическим советником президента Европейской комиссии Саймоном Морду.

Стороны обсудили стратегические приоритеты, общие интересы и пути дальнейшего укрепления партнерства между Азербайджаном и ЕС посредством практических инициатив и достижения конкретных результатов. Особое внимание было уделено вопросам транспортной взаимосвязанности и энергетической безопасности.