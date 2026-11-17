БАКУ /Trend/ - 16 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, которым в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики были присвоены высшие воинские звания.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

"Сначала было зачитано Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 7 ноября 2026 года о присвоении военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики высших воинских званий «генерал-лейтенант» и «генерал-майор», а затем соответствующий приказ министра обороны.

Вручив воинские звания, министр обороны передал офицерам поздравления Верховного Главнокомандующего и пожелал успехов в дальнейшей службе,

Награждённые офицеры выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за оказанное доверие", - подчеркивается в информации ведомства.