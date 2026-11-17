БАКУ /Trend/ - Определяется прожиточный минимум в Азербайджане на 2027 год.

Как сообщает корреспондент Trend, это нашло отражение в законопроекте «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2027 год», обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум на 2027 год будет установлен по стране в размере 314 манатов, для трудоспособного населения — 334 манатов, для пенсионеров — 258 манатов, для детей — 274 маната.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.