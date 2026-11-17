БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль посетит Азербайджан и Армению, чтобы обсудить перспективы мирного процесса на Южном Кавказе и возможности поддержки усилий по снижению напряженности в регионе.

Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства Германии, опубликованном на официальном сайте МИД Германии во вторник.

По словам главы МИД, это будет его первый визит в обе страны в качестве министра иностранных дел. В ходе поездки в регион Й. Вадефуль намерен обсудить дальнейшие шаги по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Он отметил, что Берлин рассматривает Азербайджан и Армению как важных партнеров и намерен перейти к практической реализации стратегических повесток, согласованных с обеими странами в прошлом году.

Й. Вадефуль также подчеркнул, что устойчивый мир и открытие границ на Южном Кавказе могут создать новые возможности для развития торговли, энергетического сотрудничества и транспортных связей между Европой и Азией.