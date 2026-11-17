БАКУ /Trend/ - Очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправлена в город Ходжавенд, село Гузейхырман Ходжавендского района, село Солтанлы Джебраильского района и село Джахангирбейли Зангиланского района.

На данном этапе в город Ходжавенд переселились 36 семей (140 человек), в село Гузейхырман — 12 семей (45 человек), в село Солтанлы Джебраильского района — 17 семей (74 человека), а в село Джахангирбейли Зангиланского района — 18 семей (74 человека).

Переселенные семьи ранее были временно размещены в различных регионах Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.