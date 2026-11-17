БАКУ /Trend/ - Великобритания и Азербайджан должны активизировать совместные усилия по продвижению туристического потенциала страны на британском рынке, поскольку многие жители Великобритании пока недостаточно осведомлены об Азербайджане.

Об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, Азербайджан – красивая и разнообразная страна, обладающая значительным туристическим потенциалом. При этом одной из главных причин относительно низкого интереса британских туристов остается недостаточная осведомленность о стране.

«Для британских туристов главная проблема заключается в том, что они просто не знают об Азербайджане. Я считаю, что и посольство Великобритании здесь, и посольство Азербайджана в Лондоне могут сыграть важную роль в повышении узнаваемости страны среди британцев, чтобы больше людей приезжали сюда в качестве туристов», – отметил посол.

Одним из эффективных инструментов продвижения Азербайджана он назвал проведение гонок "Формулы-1" в Баку.

"Формула-1" чрезвычайно популярна в Великобритании. Возможность увидеть улицы Баку в телевизионных трансляциях в Великобритании – очень хороший способ представить страну британской аудитории", – сказал Норман.

Он подчеркнул необходимость более активного использования таких возможностей для продвижения Азербайджана и отметил, что сам намерен продолжать рассказывать о стране в социальных сетях.

"Я с удовольствием буду вносить в это свой небольшой вклад, публикуя в социальных сетях фотографии и рассказывая о тех местах, которые посещаю, чтобы показать, насколько красива эта страна. Однако для этого необходимы согласованные усилия по более активному продвижению Азербайджана и его достопримечательностей в Великобритании", – добавил посол.