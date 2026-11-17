БАКУ/ Trend/ - 17 ноября - День национального возрождения - годовщина одного из важнейших событий в истории Азербайджана. Эта дата напоминает об историческом этапе, когда открыто проявились национально-освободительные устремления народа, а идея независимой государственности получила широкую общественную поддержку. День национального возрождения стал символом приверженности азербайджанского народа национальной идентичности, традициям государственности и стремлению к свободе.

Об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

"В конце 1980-х годов политические и общественные процессы, происходившие в Советском Союзе, привели к усилению национальных движений в союзных республиках. Ослабление центральной власти, несправедливость в решении национальных вопросов и, в особенности, территориальные притязания Армении против Азербайджана вызывали серьезное недовольство в нашей стране. Ситуация, сложившаяся вокруг Карабаха, дала толчок росту национальной солидарности и политической активности в азербайджанском обществе.

Эти события еще больше укрепили формировавшееся на протяжении долгих лет стремление народа к свободе. Люди уже хотели иметь право голоса в решении своей судьбы, защищать национальные интересы и самостоятельно определять будущее своей страны", - отметил он.

По его словам, 17 ноября 1988 года на тогдашней площади Ленина в Баку (ныне площадь Азадлыг) начались массовые митинги протеста с участием тысяч людей. Сообщения о вырубке деревьев в лесу Топхана, события, происходившие в Карабахе, и территориальные притязания Армении против Азербайджана стали основными причинами, переполнившими чашу терпения народа. Люди требовали защиты территориальной целостности республики, отстаивания национальных прав и прекращения несправедливой политики советского руководства в отношении Азербайджана.

"Одной из важнейших особенностей движения на площади стало объединение людей из различных слоев общества вокруг единой цели. На площади собрались представители интеллигенции, студенты, рабочие, молодежь и люди различных профессий. Звучавшие здесь лозунги со временем приобретали все более широкий смысл, на первый план выходили идеи национального освобождения, суверенитета и независимости.

22 ноября в Баку был введен крупный контингент советских войск, в городе объявили комендантский час. Однако, несмотря на давление, люди не покинули площадь. Массовые акции протеста были разогнаны лишь в ночь на 5 декабря с применением советских вооруженных сил. Тем не менее властям не удалось подавить свободолюбивые настроения народа и его стремление к независимости. Напротив, события на площади способствовали дальнейшему укреплению национального самосознания и переходу освободительной борьбы на новый этап", - сказал он.

А. Гараев отметил, что народное движение, начавшееся в ноябре 1988 года, сыграло важную роль в последующей политической истории Азербайджана. Оно способствовало укреплению национального самосознания, широкому распространению в обществе идеи государственной независимости и усилению решимости народа самостоятельно определять свое будущее.

"17 ноября 1990 года под председательством Общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась сессия Верховного Совета Нахчыванской АССР. На сессии из названия автономной республики были исключены слова "Советская Социалистическая", а структура была переименована в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики. Кроме того, трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в качестве Государственного флага Нахчыванской Автономной Республики, и в Верховный Совет Азербайджанской ССР было направлено обращение о его признании в качестве государственного символа на всей территории Азербайджана. Этот шаг стал важным политическим событием на пути восстановления традиций национальной государственности.

Наконец, 18 октября 1991 года был принят Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики. Таким образом, наш народ получил возможность заново построить независимое государство, о котором мечтал долгие годы. Борьба, начавшаяся в 1988 году на площади Азадлыг, запечатлелась в памяти как один из важнейших этапов исторического пути, приведшего к восстановлению независимости.

Законом, принятым 27 октября 1992 года, 17 ноября было объявлено Днем национального возрождения. Это решение официально закрепило особое место этого дня в истории азербайджанского народа и его значение в национально-освободительной борьбе", - подчеркнул он.

Политолог отметил, что восстановление независимости Азербайджана определило новые задачи перед нашим народом.

"В последующие годы страна столкнулась со сложными политическими, экономическими и военными испытаниями. Сохранение государственной независимости, обеспечение стабильности, укрепление экономики и защита национальных интересов на международном уровне стали главными приоритетами. Сегодня Азербайджан является независимым, суверенным государством, занимающим особое место в системе международных отношений. Пройденный нашей страной путь развития, достигнутые успехи и восстановление территориальной целостности еще раз демонстрируют историческое значение борьбы, начатой нашим народом десятилетия назад.

Главный посыл Дня национального возрождения сохраняет свою актуальность с течением времени: единство народа, национальная солидарность и воля к государственности лежат в основе каждого успеха. Мечтой людей, собравшихся на площади Азадлыг в ноябре 1988 года, была жизнь в свободном и независимом Азербайджане. Сегодня эта мечта превратилась в реальность.

17 Ноября — это также день исторической памяти, который должен передаваться будущим поколениям. Ведь знание того, ценой каких трудностей и борьбы была добыта независимость, позволяет глубже осознать ее ценность. День национального возрождения является вечным символом решимости азербайджанского народа к свободе, его национального единства и воли самостоятельно определять свою судьбу", - добавил А.Гараев.