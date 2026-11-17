БАКУ /Trend/ - Будут разработаны правовые механизмы для предотвращения случаев незаконного использования и захвата земель на прибрежных территориях Каспийского моря.

Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Отмечено, что согласно указу Президента Ильхама Алиева от 16 ноября 2026 года даны поручения по совершенствованию законодательства в области использования и охраны земель на прибрежных территориях. Также будут подготовлены предложения по определению особого правового статуса, зонированию и правовому режиму прибрежной территории Каспийского моря, принадлежащей Азербайджану.

Будет создана информационная система «Цифровое управление побережьем», в которой будут храниться актуальные карты и данные на базе географических информационных систем (ГИС), отображающие земли, постройки, инфраструктуру и другие объекты на прибрежных территориях. Система, интеграция которой предусмотрена с другими государственными информационными системами, позволит организовать на единой цифровой платформе как необходимые административные процедуры, связанные со скоординированной деятельностью госструктур, так и оказание услуг населению.

Предусматривается предоставление услуг населению, в том числе предпринимателям, по принципу «единого окна». Это обеспечит более гибкое и дистанционное решение вопросов, связанных с землепользованием, а также упрощение административных процедур.

Согласно указу, функции координации деятельности госорганов, участвующих в управлении и контроле на прибрежных территориях, а также осуществления единой государственной политики в области использования и охраны земель возложены на Государственную службу по вопросам имущества.

Документ направлен на обеспечение устойчивого развития и экологической стабильности на прибрежных территориях, скоординированную деятельность государственных органов, повышение эффективности и оперативности, а также внедрение цифровых моделей управления. Целью также является обеспечение эффективного управления землями и совершенствование механизмов госконтроля за их использованием и охраной.

В сферу охвата документа не входят острова, заселенные и планируемые к заселению территории, территории, используемые в промышленных, энергетических, портовых, оборонных целях и целях охраны границ, а также другие территории с особым статусом, определенные нормативными правовыми актами.

В сообщении отмечено, что усиление процессов урбанизации на прибрежных территориях Каспия в последние годы, ухудшение экологической ситуации в результате антропогенного воздействия и отступление моря обусловили необходимость организации государственного управления и территориального планирования более гибким и скоординированным образом в соответствии с современными вызовами.

Новый подход предусматривает повышение эффективности управления землями, координацию деятельности государственных структур, усиление мер охраны и контроля для защиты прибрежных территорий, а также совершенствование мониторинга и отчетности.

В направлении определения правового статуса прибрежных территорий, их зонирования, охраны окружающей среды, развития сфер экономической деятельности, расширения туристических и рекреационных возможностей будет применяться единый подход с учетом международного опыта.

Принимаемые меры внесут вклад в устойчивое развитие прибрежных территорий, сохранение экологического баланса.