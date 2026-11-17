БАКУ /Trend/ - Четвертый танкер за последние 24 часа подорвался на мине вблизи Ормузского пролива.

Об этом сообщили Военно-морские силы Ирана.

Отмечается, что танкер в понедельник подорвался на морской мине в восточной части пролива, следуя по маршруту, не разрешенному Ираном. В результате происшествия на судне вспыхнул пожар, и оно получило серьезные повреждения.

В ВМС Ирана подчеркнули важность соблюдения правил судоходства и координации действий с вооруженными силами Ирана для обеспечения безопасного прохода.