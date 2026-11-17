БАКУ/Trend/ - За 34 года деятельности в Азербайджане компания bp совместно со своими партнерами вложила более 89 миллиардов долларов США в нефтегазовые проекты, оператором которых она является.

Об этом говорится в сообщении, распространенном компанией bp.

Отмечено, что компания безопасно, эффективно и надежно реализовала в Азербайджане крупные проекты по разведке, разработке и транспортировке нефти и газа.

Сообщается, что bp, наряду с поддержкой инициатив устойчивого развития в стране, ведет также широкую деятельность в направлении социальных инвестиций и развития навыков.

Социальные инвестиции компании охватывают такие сферы, как создание местного потенциала, образование, развитие общин, местное предпринимательство, охрана окружающей среды, наращивание спортивного потенциала, а также исследование и пропаганда богатого культурного наследия Азербайджана.

Согласно информации, с начала своей деятельности по настоящее время bp от своего имени и от имени партнеров по совместным проектам, оператором которых она выступает, направила на проекты социальных инвестиций в Азербайджане в целом более 115 миллионов долларов США.

В настоящее время в деятельности bp в Азербайджане задействованы около 2 313 граждан Азербайджана. Это составляет более 90 процентов квалифицированного штата сотрудников компании.