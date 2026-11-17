Сборная Азербайджана одержала выездную победу над Андоррой

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по футболу в товарищеском матче обыграла сборную Андорры.

Встреча, прошедшая в городе Энкамп в Андорре, завершилась победой сборной Азербайджана со счетом 3:1. В составе азербайджанской команды голами отметились Эшгин Ахмедов, Муса Гурбанлы и Торал Байрамов (с пенальти). У соперника отличился Исан Фернандес.

Отметим, что этот матч стал для национальной команды последним в 2026 году. Капитан сборной Эмин Махмудов завершил карьеру в национальной команде после этой встречи.