В Азербайджане выросло количество платежных карт в мае

БАКУ/Trend/ - По состоянию на конец мая количество платежных карт, находящихся в обращении через банковскую систему и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 309 тысяч и достигло 22 миллионов 827 тысяч карт.

Об этом говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12%.

"При этом количество дебетовых карт увеличилось на 13%, тогда как число кредитных карт сократилось на 3%.

Рост количества платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных расчетов. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - передает банк.

Согласно информации, в течение мая 2026 года объем внутренних безналичных платежей, осуществленных с использованием банковских карт, составил 8,68 миллиарда манатов.

Отметим, что по состоянию на 31 мая 2026 года в Азербайджане действовали 22 банка. Общее число их филиалов составляло 499, количество отделений (включая обменные пункты) - 84, а число банкоматов - 3 502.

В отчетном месяце численность работников банковского сектора составила 27 374 человека.

В настоящее время в Азербайджане продолжается поэтапное внедрение системы QR-платежей на базе единого стандарта AZQR. Как сообщили Trend в ЦБА, банки уже завершили техническую интеграцию с системой, а функционал постепенно внедряется в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях.

В ЦБА отметили, что следующим этапом развития может стать запуск трансграничных QR-платежей. Для этого рассматривается возможность взаимной интеграции азербайджанской Системы мгновенных платежей с аналогичными системами других стран. В настоящее время регулятор изучает международный опыт реализации таких решений.

В Центробанке подчеркнули, что приоритетом остается расширение использования QR-платежей в повседневных розничных расчетах, совершенствование пользовательского опыта и обеспечение полной совместимости банков-участников экосистемы.