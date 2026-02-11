ЦБА изучает интеграцию с международными системами для трансграничных QR-платежей (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - На следующих этапах рассматривается возможность того, чтобы QR-платежи не ограничивались внутренним рынком Азербайджана. Также изучается потенциал осуществления трансграничных QR-платежей посредством взаимной интеграции с системами мгновенных платежей других стран. В этом направлении анализируется международный опыт.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Отмечается, что внедрение и использование QR-платежей в стране поэтапно расширяется, и этот процесс осуществляется Центральным банком через Систему мгновенных платежей: "На текущем этапе банки завершили техническую интеграцию в соответствии со стандартом AZQR. Соответствующий функционал поэтапно внедряется в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях, продолжается работа по расширению экосистемы. Данный подход направлен на обеспечение проведения QR-платежей по единому стандарту и, в конечном итоге, на улучшение пользовательского опыта. Благодаря единому стандарту пользователи могут сканировать любой код AZQR через любое мобильное банковское приложение и осуществлять оплату. В то же время формирование единых технических рамок на рынке оказывает положительное влияние на оптимизацию расходов хозяйствующих субъектов".

Подчеркивается, что достигнутый в этом направлении прогресс оценивается положительно, и основной акцент делается на увеличении использования платежей AZQR в повседневных розничных расчетах, совершенствовании пользовательского опыта и обеспечении функциональной совместимости банков-участников экосистемы. Для достижения этих целей проводится аналитическая работа как на техническом уровне, так и на уровне пользовательского опыта.

Отметим, что в декабре прошлого года объем безналичных операций внутри страны увеличился на 19% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. В декабре 2025 года объём безналичных платежей внутри страныс использованием карт составил 10,097 млн манатов. Из общего объема безналичных платежей 8,833 млн манатов пришлось на электронную торговлю. Оставшаяся сумма - 1,260 млн манатов - была проведена через POS-терминалы, а 3 млн манатов — через терминалы самообслуживания и банкоматы. С начала года объём безналичных внутренних операций с использованием платежных карт составил 67,6% всех внутренних карточных операций.