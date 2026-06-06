Опубликованы данные о транзакциях по картам American Express в Азербайджане за апрель

БАКУ /Trend/ - К концу апреля этого года количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-резидентами (а также платежных карт статистической единицы), в Азербайджане составило 4,9 тысячи, а объем транзакций – более 600 тысяч манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием карт American Express сократилось на более чем 4,2 тысячи или 46%, а объем транзакций - на более чем 500 тысяч манатов или 45%.

За отчетный период количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-нерезидентами, составило 1,5 тысячи, а объем транзакций - 600 тысяч манатов.

Следует отметить, что объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству транзакций, осуществленных с использованием платежных карт, выпущенных финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-нерезидентами, отражает количество (количество) и общую сумму (объем) транзакций, осуществленных в Азербайджане с использованием платежных карт, выпущенных банками и финансовыми организациями, действующими в иностранных государствах.

Отметим, что по состоянию на конец апреля, количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 108 тысяч единиц и составило 22 миллиона 518 тысяч карт.

American Express - это глобальный бренд в сфере платежных услуг и премиального образа жизни, основанный на современных технологиях. Сотрудники компании по всему миру поддерживают клиентов, предлагая им дифференцированные продукты, услуги и сервисы, которые способствуют улучшению качества жизни и развитию бизнеса.

Основанная в 1850 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, American Express строит свою деятельность на принципах доверия, безопасности, высокого уровня сервиса и многолетней истории инноваций и создания ценности для своих клиентов.

Компания стремится ежедневно обеспечивать лучший клиентский опыт для широкого круга потребителей, малого и среднего бизнеса, а также крупных корпораций. Кроме того, American Express выстраивает и поддерживает отношения с миллионами торговых партнёров в рамках своей глобальной сети.