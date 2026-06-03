Глава UND об экспортной логистике Турции и роли Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - Стратегическое положение Азербайджана и Турции в регионе создает широкие возможности для развития Среднего коридора и других международных логистических маршрутов.

Как сообщает Trend, об этом заявил гендиректор Ассоциации международных перевозчиков (UND) Алпер Озел на проходящем в Баку II Каспийском международном транспортно-транзитном и логистическом форуме.

Он отметил, что транспортный и экспортный потенциал Турции характеризуется высокими показателями. По его словам, в 2025 году из Турции было осуществлено около 2,2 миллиона экспортных перевозок в различные страны, охватывающие широкую географию — от Европы до Монголии, от Португалии до Омана и Афганистана.

Алпер Озел подчеркнул, что в прошлом году общий объем экспорта Турции составил около 260 миллиардов долларов США, из которых примерно 110 миллиардов долларов пришлось на перевозки автотранспортом. По его словам, это показывает, что около 41–42 процентов от общего объема экспорта приходится на долю автотранспорта. Он добавил, что распределение долей других видов транспорта составляет примерно 45–46 процентов для морского, 8–10 процентов - для воздушного и 1 процент - для ж/д транспорта.

Глава UND отметил, что железнодорожная инфраструктура еще не полностью интегрирована, однако государство предпринимает шаги по развитию в этом направлении.

Он добавил, что такие порты и логистические центры Турции, как Мерсин, Стамбул, Самсун, увеличивают транзитные возможности в направлении Европы, Черного и Средиземного морей.