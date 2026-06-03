В Шуше эксплуатируются 34,5 километра водопроводных сетей

ШУША /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана проведены масштабные работы по восстановлению и реконструкции инфраструктуры питьевого водоснабжения и канализации.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), в городе Ханкенди функционирует одна из крупнейших систем водоснабжения.

Отмечается, что водоснабжение города осуществляется за счет реки Халфали, магистральных водоводов и 15 субартезианских скважин. В Ханкенди эксплуатируются водопроводные сети общей протяженностью 104 километра, две станции очистки воды суточной производительностью 16 тысяч кубометров, резервуары для хранения воды общей вместимостью 15 тысяч кубометров, а также 67 километров канализационных сетей. В настоящее время услугами водоснабжения обеспечены 3 264 абонента.

В Шуше водоснабжение осуществляется посредством системы, питаемой от источников Кичик Кирс и Зарыслы. Здесь функционируют 34,5 километра водопроводных сетей, 27,5 километра канализационных сетей и станция очистки воды суточной производительностью 5 тысяч кубометров. Услугами водоснабжения в городе пользуются 535 абонентов и 30 потребителей.

В Ходжалы, Аскеране, Ходжавенде, Гадруте и Агдере также восстановлены существующие источники водоснабжения, проложены новые водопроводные линии, пробурены дополнительные субартезианские скважины и установлены современные сооружения для очистки сточных вод.

В настоящее время в городах и поселках региона обеспечено устойчивое водоснабжение государственных учреждений, организаций и жителей.