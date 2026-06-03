ШУША /Trend/ - В этом году начнутся работы по реконструкции Сарсангского водохранилища.

Как сообщает Trend, об этом журналистам в рамках медиатура, организованного Госагентством водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) в город Ханкенди и Агдеринский район, сказал заместитель председателя правления Региональной службы водной мелиорации Ильхам Гулиев.

По его словам, в рамках проекта планируется модернизация гидротехнических сооружений, имеющих стратегическое значение.

Заместитель председателя подчеркнул, что в 2022–2023 годах были проведены работы по капитальному ремонту на Суговушанском гидроузле, Тертерчайском магистральном канале и левобережном канале.

«Реконструкция же правобережного канала будет проведена после полной очистки территорий от мин», — добавил он.