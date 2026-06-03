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На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)

Экономика Материалы 3 июня 2026 21:52 (UTC +04:00)
На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня на Бакинском судостроительном заводе состоялась церемония закладки киля первого из контейнеровозов вместимостью 780 TEU, которые будут эксплуатироваться на Каспийском море.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в соцсети «Х» написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«Этот проект, реализуемый в рамках стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, вносит важный вклад в развитие судостроительной промышленности нашей страны и Среднего коридора. Проекты, реализуемые Бакинским судостроительным заводом на основе международных заказов, еще раз демонстрируют рост промышленного и инженерного потенциала Азербайджана», — отмечается в публикации.

На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)
На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)
На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)
На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)
На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)
На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)
На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)
На Бакинском заводе заложили киль первого контейнеровоза вместимостью 780 TEU на Каспии (ФОТО)

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