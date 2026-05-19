Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Словакии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Словацкой Республики, министра окружающей среды Томаша Тарабу.

Как сообщает Trend, напомнив о своем визите в Словакию в прошлом году и визите Премьер-министра Роберта Фицо в нашу страну, глава государства отметил, что в последнее время Азербайджан посетили высокопоставленные делегации из Словакии. Он подчеркнул, что это свидетельствует об активном сотрудничестве между нашими странами. Высоко оценив существующую дружбу и партнерство между Азербайджаном и Словакией, Президент Ильхам Алиев выразил удовлетворение уровнем сотрудничества.

Поблагодарив за гостеприимство, Томаш Тараба отметил, что Словакия всегда рядом с Азербайджаном. Он подчеркнул, что его страна всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Вице-премьер Словакии заявил, что Азербайджан был надежным поставщиком газа, когда его стране это было необходимо.

Томаш Тараба также коснулся значения проведения 13-й сессии Всемирного форума городов в Азербайджане.

Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время Азербайджан поставляет газ в 12 европейских стран, включая 10 государств-членов Европейского Союза, подчеркнул, что в будущем эта цифра может увеличиться.

На встрече было отмечено, что наши двусторонние отношения носят характер стратегического партнерства, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.