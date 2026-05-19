БАКУ/ Trend/ - Азербайджан устойчиво продвигает повестку мультимодальной взаимосвязанности как неотъемлемую часть постконфликтной стратегии.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел страны Джейхун Байрамов на мероприятии «Города в центре взаимосвязанности: городское восстановление и региональное сотрудничество», проходящем в рамках WUF13 в Баку.

Джейхун Байрамов отметил, что новые транспортные коридоры, железные дороги, автомагистрали, энергетическая инфраструктура и цифровые сети интегрируют территории реконструкции в более широкие региональные и международные экономические системы:

«Эти инвестиции не только увеличивают мобильность, торговлю, инвестиции, туризм и занятость, но и укрепляют региональную взаимозависимость и долгосрочную стабильность. С этой точки зрения их влияние выходит за пределы границ Азербайджана, укрепляя связь между Азией и Европой и внося вклад в более широкое региональное экономическое сотрудничество. Азербайджан, являясь одним из ключевых участников Среднего коридора и коридора "Север–Юг", устойчиво продвигает повестку мультимодальной взаимосвязанности как неотъемлемую часть своей постконфликтной стратегии».

Министр напомнил, что принятая в августе 2025 года Вашингтонская декларация заложила основу для новой линии взаимосвязанности под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP):

«Этот проект не только обеспечит беспрепятственное мультимодальное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но и создаст новую стратегическую линию, соединяющую Азию и Европу. Эта линия будет охватывать железные дороги, автомобильные магистрали, энергетические трубопроводы, линии электропередачи и волоконно-оптические кабели. В то же время железная дорога Горадиз–Агбенд и новая турецкая железнодорожная линия Карс–Ыгдыр дополнят Зангезурский коридор, еще больше укрепив связи между Азией и Европой».

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем — вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством practical и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.