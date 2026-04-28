Утверждено Соглашение о сотрудничестве по внедрению модели "ASAN xidmət" в Гвинее

28 апреля 2026 14:17 (UTC +04:00)
Утверждено Соглашение о сотрудничестве по внедрению модели "ASAN xidmət" в Гвинее

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Гвинея о сотрудничестве по внедрению модели «ASAN xidmət» в Республике Гвинея", подписанное 16 марта 2026 года в городе Баку.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

После вступления Соглашения в силу Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление Правительству Республики Гвинея о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

